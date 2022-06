Trucca la targa per non pagare autostrada e multe: beccata a Napoli

Ci risiamo con i furbetti delle targhe truccate, e questa volta basta aggiungere una stanghetta alla F per farla diventare una E e pensare di farla franca. Quello che la 36enne di Napoli non aveva pensato, è stato di controllare se quella targa effettivamente fosse in circolazione o meno.

Si, perchè nel frattempo a Torino un automobilista veniva raggiunto da diverse multe per non aver pagato i pedaggi autostradali, ma anche per multe per eccesso di velocità. Ovviamente non sue. Dopo l’ovvia denuncia la Polizia Stradale di Napoli hanno verificato l’esistenza di un’automobile che circolava con la targa truccata. E appunto la E era in realtà una F.

La donna, che stando alle indagini aveva “evitato” ben 76 pagamenti del casello dell’autostrada, è stata denunciata per uso di atto falso, falsità materiale commessa da privato, insolvenza fraudolenta e truffa.

