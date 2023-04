Svelato il mistero sugli aggiornamenti non visibili di Google Maps

Sappiamo che Google Maps è un servizio di navigazione che permette di trovare indicazioni stradali, informazioni sui trasporti pubblici e di visualizzare immagini attraverso Street View. Tuttavia, molte delle informazioni presenti sulla piattaforma sono generate dagli utenti e potrebbero essere inaccurate o fraudolente.

Per proteggere gli utenti da queste informazioni errate, Google ha implementato un sistema di machine learning che permette di individuare e bloccare contenuti scadenti o fuorvianti prima che vengano pubblicati. Nel 2022, grazie a questo sistema, sono state rimosse milioni di recensioni, foto e video che violavano le policy di Google Maps. In particolare, sono state rimosse 115 milioni di recensioni, 200 milioni di foto e 7 milioni di video, tra cui anche quelli di bassa qualità.

Inoltre, Google ha fermato 20 milioni di tentativi di creare profili aziendali falsi sulla piattaforma, mentre ha implementato nuove protezioni per oltre 185.000 aziende che erano state vittime di truffe o abusi.

Google ha anche descritto alcune delle truffe che sono state individuate sulla piattaforma, come ad esempio l’utilizzo di immagini che contenevano numeri di telefono falsi sovrapposti a foto di attività commerciali reali. Grazie all’uso del machine learning, Google è stato in grado di individuare queste immagini e rimuoverle dalla piattaforma prima che venissero pubblicate.

È importante sottolineare che Google sta continuamente lavorando per migliorare la sicurezza di Google Maps e per eliminare contenuti inappropriati o fuorvianti. Ad esempio, la società collabora negli USA con la Federal Trade Commission e altre agenzie governative in tutto il mondo per combattere le recensioni false e la diffusione di contenuti truffaldini online. Inoltre, Google continua a investire nella ricerca di nuove tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri utenti.

