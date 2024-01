Negli USA cala il prezzo dell’usato: cosa accadrà in Italia?

Nel 2023 il mercato delle auto usate negli Stati Uniti ha registrato un calo significativo nei prezzi all’ingrosso che potrebbe avere implicazioni per il mercato italiano quando segue le tendenze globali.

Nel 2023, il mercato delle auto usate negli Stati Uniti ha registrato una diminuzione significativa nel loro valore all’ingrosso, scendendo del 7,0%, un calo più marcato di quanto previsto dagli analisti. Questo rappresenta un abbassamento quasi del 21% rispetto al massimo raggiunto durante la pandemia nel dicembre 2021.

Le ultime due settimane del 2023 hanno visto cali superiori alla media nel mercato delle auto usate di tre anni, con una riduzione media dei prezzi del 1,4% a dicembre. In confronto, nel periodo pre-pandemico (2014-2019), i prezzi normalmente calavano solo dello 0,5% nelle ultime quattro settimane dell’anno. Nonostante la diminuzione dei prezzi, la domanda di auto usate da parte degli americani sembra essere in aumento. Nell’ultimo mese dell’anno, il tasso medio giornaliero di conversione delle vendite è salito al 53,8%, superando il tasso del 52,2% registrato nel dicembre 2019, secondo Cox Automotive.

Il bicchiere è mezzo pieno, perchè nonostante i prezzi siano diminuiti negli ultimi due anni, sono ancora circa il 33% più alti rispetto alla fine del 2019. Si prevede che nei prossimi anni si vedranno cali più normali, ma il valore medio di un’unità all’ingrosso continuerà ad essere superiore rispetto al passato.

E in Italia?

La situazione del mercato delle auto usate negli Stati Uniti nel 2023 suggerisce alcuni possibili sviluppi per il mercato italiano. Generalmente, il mercato italiano segue le tendenze globali, quindi potremmo aspettarci un calo del valore delle auto usate, simile a quello osservato negli USA. Questo calo potrebbe essere una conseguenza della pandemia di COVID-19 e della successiva ripresa economica, che potrebbe portare a una normalizzazione dei prezzi dopo il picco raggiunto durante il periodo pandemico.

Interessante è anche notare che, nonostante la diminuzione dei prezzi, la domanda di auto usate sembra essere in aumento negli Stati Uniti. Questo potrebbe riflettersi anche in Italia, dove la domanda potrebbe crescere a causa di fattori come la cautela economica post-pandemia o la preferenza per auto usate dovuta ai lunghi tempi di attesa per i nuovi modelli. Tuttavia, anche con una prevista diminuzione dei prezzi, è probabile che il valore medio delle auto usate rimanga superiore rispetto ai livelli pre-pandemici per un certo periodo.

Infine, va considerato l’impatto delle tendenze globali verso la sostenibilità e la mobilità elettrica. Il mercato italiano delle auto usate potrebbe vedere un crescente interesse per veicoli elettrici e ibridi usati, in linea con un maggiore orientamento verso soluzioni di mobilità sostenibile.

E’ comunque ragionevole attendersi cambiamenti simili nel mercato italiano delle auto usate. Questi includerebbero una normalizzazione dei prezzi, anche se con un aumento della domanda, e un adattamento alle esigenze di mobilità più sostenibili e tecnologicamente avanzate.

