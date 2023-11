Vendevano diesel di pessima qualità: 8.000 litri di gasolio sequestrato, distributore chiuso

La Guardia di Finanza di Vicenza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno posto sotto sequestro circa 8.000 litri di gasolio non conforme alle normative vigenti, in un’azione di controllo svolta presso un distributore di carburanti con sede legale a Milano, che conta centinaia di sedi operative in tutto il Paese, tra cui una in provincia di Vicenza.

Cosa non andava

Le verifiche sono state condotte mediante l’ausilio del Laboratorio Chimico mobile di ADM, strumento che permette analisi immediate su campioni di carburante. Dai risultati emersi, successivamente confermati dal Laboratorio Chimico di Venezia, è stato evidenziato che il punto di infiammabilità del gasolio in questione era di 45°C, ben al di sotto dei 55°C prescritti dalle norme tecniche per l’uso autotrazione. Tale discrepanza è probabilmente attribuibile alla presenza di un derivato petrolifero di tipo leggero.

In seguito a tali scoperte, il distributore, dotato di due serbatoi sotterranei e due colonnine di erogazione, è stato posto sotto sequestro preventivo. Il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato presso la Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di frode in commercio, con potenziali ripercussioni negative sia sulla qualità del prodotto utilizzato dagli ignari clienti sia in termini di concorrenza nei confronti degli altri distributori locali.

È stato inoltre rilevato un’inosservanza nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti. Per tale violazione, è stata applicata una sanzione amministrativa al rappresentante legale dell’azienda, il cui importo varia tra 400 e 4.000 euro. Non finirà qui, perchè gli inquirenti stanno procedendo ulteriori indagini di carattere fiscale, al fine di identificare eventuali altre irregolarità legate alle scorte del distributore.

