Il video del piromane arrestato in flagrante dai Carabinieri in Calabria

Un video eloquente nel quale i Carabinieri arrestano in flagrante un piromane in Calabria. La piaga degli incendi è alimentata da personaggi del genere, che devono essere fermati a tutti i costi sia per evitare possibili tragedie, sia per salvaguardare il nostro patrimonio boschivo.

Una sequenza di immagini particolarmente evidenti mostra infatti nel video un uomo che accende fuochi in diversi punti, con l’evidente scopo di scatenare un incendio più ampio. Il drone dei Carabinieri ha permesso di individuare il piromane in poco tempo, con i militari che sono riusciti ad arrestare il piromane.

Un intervento decisivo che ha permesso di risparmiare ettari di territorio che sarebbe potuto andare in fumo, mettendo in pericolo le persone ma anche i Vigili del Fuoco che sarebbero dovuti intervenire per domare le fiamme.

Nello scorso Agosto, un intervento analogo aveva permesso di fermare un altro piromane in Puglia.

