Il video del piromane che incendia un bosco in Puglia in auto

Davvero incredibili le immagini di questo video che hanno permesso di arrestare un piromane che dalla propria auto ha appiccato un incendio nel Salento. I fatti risalgono al 2 Agosto scorso, quando l’uomo avrebbe provocato un incendio che ha distrutto 1,5 ettari di superficie nel bosco Guarini.

Si tratta di un operatore della Protezione Civile che come si vede nel video ha raggiunto il bosco in automobile, ha superato un varco di accesso e successivamente ha appiccato il fuoco.

Le indagini dei Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Lecce e della stazione dei Carabinieri Forestali di Otranto hanno messo in evidenza come l’operatore della Protezione Civile abbia cagionato “la distruzione della porzione di bosco in un’area di particolare pregio ambientale e paesaggistico“. Non solo, perchè l’incendio è stato appiccato “in una zona attigua alla strada provinciale 344 e in prossimità dei centri abitati, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità“.

Secondo gli inquirenti coordinati dalla Procura di Lecce, è “particolarmente allarmante che l’indagato sia un operatore di protezione civile abitualmente impiegato in operazioni di spegnimento di incendi boschivi e come tale, consapevole dei danni che il fuoco può provocare al bosco“.

—–

