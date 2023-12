I prezzi di listino della nuova Volkswagen Passat 2024 partono da 42.550 Euro per la Passat 1.5 eTSI ACT DSG. Il modello vanta un nuovo design aerodinamico e nuovi propulsori ad alta efficienza. La nuova Passat è offerta esclusivamente nella spaziosa carrozzeria station wagon Variant.

La nuova Passat è disponibile con una gamma completa di propulsori diesel (TDI) e benzina mild hybrid (eTSI), a cui nel 2024 si aggiungeranno i sistemi benzina ibridi plug-in (eHybrid). Con un’autonomia elettrica fino a 100 km e una funzione di ricarica rapida in corrente continua DC, i modelli eHybrid ottimizzati sono ancora più orientati alla mobilità elettrica.

Al momento del lancio, la nuova Passat è inizialmente offerta con il mild hybrid turbo benzina 1.5 eTSI ACT da 150 CV, utilizzato per la prima volta su questo modello, e con il turbodiesel 2.0 TDI SCR Evo in tre livelli di potenza (122 e 150 CV con trazione anteriore, 193 CV con trazione integrale 4Motion). Tutti i propulsori sono accoppiati al cambio automatico doppia frizione DSG. Tre gli allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di serie: Passat, Business e R-Line.

Volkswagen Passat 2024: allestimenti

Con un elevato livello di equipaggiamento di serie, la nuova Passat può essere ordinata al lancio nei tre allestimenti Passat, Business e R-Line. Tutti sono stati notevolmente arricchiti rispetto alle corrispondenti versioni precedenti.

La nuova Passat, disponibile da 42.550 Euro con i motori 1.5 eTSI ACT 150 CV DSG e 2.0 TDI SCR EVO 122 CV DSG, nella versione di accesso include una dotazione di serie molto completa:

Cerchi in lega da 17 pollici

Fari anteriori e posteriori a led

Climatizzatore

Avviamento senza chiave Keyless Go

Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

Display infotainment da 12,9 pollici

Connettività smartphone App-Connect wireless

Porte USB-C con capacità di ricarica rapida di 45 W

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

Videocamera per retromarcia Rear View

Volante multifunzione rivestito in pelle con palette cambio DSG

A cui si aggiunge una ricca dotazione standard di assistenti alla guida (ADAS) di ultima generazione

La nuova Passat Business è pensata in particolare per chi percorre grandi distanze per lavoro. Dall’esterno questa versione è riconoscibile per le finiture cromate sui finestrini laterali, le barre sul tetto anodizzate argento e gli elementi cromati nella parte anteriore e posteriore. All’interno, la Passat Business si caratterizza, tra l’altro, per i rivestimenti dei sedili in ArtVelours e le finiture interne specifiche.

Disponibile con il turbo benzina mild hybrid 1.5 eTSI ACT 150 CV DSG e con i turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO DSG da 122 e 150 CV a partire da 45.150 Euro, la nuova Passat Business aggiunge alla dotazione della versione Passat:

Regolazione automatica dei fari abbaglianti Light Assist

Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone

Sedili anteriori ErgoActive Comfort con supporto lombare e funzione massaggio

Navigatore satellitare Discover Media

Porte USB-C aggiuntive da 45 W nella parte posteriore

Predisposizione telefono Comfort con ricarica a induzione

Assistente vocale intelligente IDA

Ed infine la nuova Passat R-Line è caratterizzata da elementi estetici esterni e interni specifici che conferiscono alla station wagon Volkswagen un look molto dinamico. E’ dotata di sedili sportivi con poggiatesta integrati. All’esterno l’anteriore e il posteriore della Passat R-Line si riconoscono per i paraurti dal design sportivo R, mentre il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori hanno una finitura in vernice nera. Anche la dotazione di serie è da allestimento di punta:

Cerchi in lega da 18 pollici

Fari IQ.Light Led Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist

Park Assist con funzione Memory

Tendine parasole per i vetri posteriori

Apertura e avviamento senza chiave Keyless Entry&Go

Apertura e chiusura automatiche del bagagliaio Easy Open/Close Pack

Selezione del profilo di guida

La nuova Passat R-Line è disponibile da 50.850 Euro di listino in associazione al turbo benzina mild hybrid 1.5 eTSI ACT 150 CV DSG, nonché ai turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO 150 CV DSG e 2.0 TDI SCR EVO 193 CV DSG, quest’ultimo con trazione integrale intelligente 4MOTION.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD