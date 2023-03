Il mitico Volkswagen Type 2 cingolato tamarro ma spettacolare

All’Amelia Concours d’Elegance del primo weekend di marzo, il marchio di Wolfsburg ha deciso di portare un‘inedita versione del suo iconico Volkswagen Type 2 degli anni Sessanta. Lo presenta in uno sgargiante arancione opaco, ma la vera particolarità è la struttura a 4 assi e semicingolata.

La scelta si deve alla celebrazione del debutto del Volkswagen ID. Buzz, riedizione elettrica del Bulli che noi abbiamo con piacere provato, negli Stati Uniti e per farlo l’azienda ha deciso di portare una classe Amelia Concours d’Elegance dedicata alla prima generazione del suo furgoncino, in tutte le sue varianti.

Volkswagen omaggia il Type 2 che omaggia la cultura pop

Non è la prima volta che Volkswagen sfrutta l’Amelia Concours d’Elegance, evento di beneficenza che si tiene ogni anno in Florida, per omaggiare uno dei suoi modelli più amati, e lo ha fatto con il Maggiolino negli scorsi anni. È però la prima volta che usa l’occasione per parlare del Transporter in tutte le sue forme: ce ne saranno tantissimi, tra cui un pick-up divenuto un camion dei pompieri, una collezione di veicoli commerciali, o uno dei più vecchi autobus consegnati negli States.

Alcuni arrivano dalla cultura pop: c’è una replica del Light Bus che ha partecipato a Woodstock, o l’autobus di Jerry Garcia. E poi, appunto, la versione semicingolata Fox.

Questa si presenta in un arancione molto acceso con alcuni dettagli a contrasto rosso, per esempio il logo e il paraurti anteriore dove si trova anche una corda di salvataggio. Ci sono 8 ruote, 4 per ogni lato: le prime quattro sono sterzanti e indipendenti, mentre le ultime due sono semicingolate. La vettura, come dimostra la foto pubblicata proprio da Volkswagen, sembra nascere per gli ambienti impervi, come l’alta montagna o situazioni con una neve particolarmente profonda.

Sembra molto divertente e particolare, indubbiamente tamarra ma una delle personalizzazioni più bizzarre di questo veicolo, che di versioni ne ha avute parecchie. L’idea di portare tutte queste coloratissime versioni è di dare l’idea di continuità con il presente. Il nuovo ID. Buzz, infatti, è l’erede elettrico del furgoncino, anch’esso colorato e divertente, per cui era naturale che si trovasse circondato dai suoi antenati. E vista la sua versatilità, può essere che nell’America che ormai ha virato sull’elettrificazione possa dare vita ad altri tipi di personalizzazioni

