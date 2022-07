Volkswagen ID. Aero: la nuova show car elettrica

Dinamica, potente e con un’aerodinamica ottimizzata: è la nuova concept car Volkswagen ID Aero, la prima berlina completamente elettrica del Marchio.

Volkswagen ID Aero: il video di lancio della concept car

La concept car è lunga quasi cinque metri ed è stata progettata per essere molto slanciata. Il suo tetto elegantemente inclinato in stile coupé contribuisce a ottenere un eccezionale coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23. La piattaforma modulare di trazione elettrica MEB della Volkswagen consente inoltre sbalzi ridotti, un passo lungo e un abitacolo eccezionalmente spazioso.

La ID. Aero dispone di una capace batteria agli ioni di litio con un contenuto energetico netto di 77 kWh. Grazie all’interazione tra una propulsione efficiente e le ottime proprietà aerodinamiche, la ID. Aero raggiunge un’autonomia sulle lunghe distanze fino a 620 chilometri (WLTP).

Volkswagen ID Aero: design

Il design della ID. Aero applica per la prima volta il linguaggio stilistico della famiglia ID. a una berlina del segmento superiore. Le sezioni del frontale e del tetto, progettate in modo aerodinamico, consentono al vento di fluire in modo ottimale. La parte posteriore leggermente retratta dotata di uno spoiler a labbro guida il flusso d’aria.

Gli sportivi cerchi bicolore da 22 pollici sono disegnati nello stile di una turbina e integrati a filo nei passaruota. Le classiche maniglie delle porte sono sostituite da superfici tattili illuminate che riducono ulteriormente la resistenza aerodinamica. Nella parte superiore della silhouette, la linea caratteristica e il design del tetto spiovente verso la parte posteriore ne definiscono il design. La massiccia sezione della spalla della ID. Aero rende l’aspetto della berlina completamente elettrica più compatto e le conferisce dinamismo.

Il prototipo ID. Aero è verniciato in Polar Light Blue Metallic, una tonalità metallizzata chiara i cui pigmenti di colore creano un luccichio dorato quando la luce li colpisce. Il tetto in nero lucido contrasta con la carrozzeria.

Il frontale è caratterizzato da strutture a nido d’ape tipiche della famiglia ID. Il paraurti anteriore è diviso orizzontalmente in due parti, che definiscono lo stile della ID. Aero. Un’altra caratteristica inconfondibile è la stretta striscia luminosa che si estende a sinistra e a destra del logo VW illuminato, passa al di sopra degli innovativi fari a matrice di Led IQ.Light, per poi attraversare la sezione frontale, i parafanghi e le sezioni laterali. La striscia luminosa prosegue visivamente nella sezione posteriore, che presenta una fascia di luce scura di grande effetto e gruppi ottici posteriori a LED con struttura a nido d’ape.

