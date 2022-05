I due esemplari unici di ID. Buzz realizzati per la nuova serie tv di Star Wars Obi-Wan Kenobi.

Volkswagen ID. Buzz Obi-Wan Kenobi sono due i Volkswagen ID. Buzz molto speciali ispirati a Obi-Wan Kenobi nati dalla collaborazione del Marchio con la nuova serie, in arrivo su Disney+ oggi, le showcar ID. Buzz Light Side Edition e ID. Buzz Dark Side Edition incarnano il lato chiaro e quello oscuro con look accattivanti pensati per deliziare ed entusiasmare i fan di Star Wars.

Entrambe le showcar ID. Buzz erano sul red carpet della prima di ‘Obi-Wan Kenobi’, insieme all’ambasciatore del marchio Volkswagen e star della serie, Ewan McGregor.

Utilizzando speciali pellicole adesive sulla carrozzeria degli ID. Buzz, i designer hanno creato delle grafiche che trasmettono le due facce, ispirandosi in particolare a Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, i due personaggi iconici della serie in uscita.

Volkswagen ID. Buzz Obi-Wan Kenobi: Light Side Edition

Basata sulla versione passeggeri dell’auto, il colore della sezione inferiore della Light Side Edition è beige, ispirato alla tonalità della tunica di Obi-Wan Kenobi. La cromatura lucida della parte superiore fa riferimento al design delle astronavi e dei droidi dell’universo di Star Wars.

Una linea blu sul lato, che continua fino alla parte anteriore dell’ID. Buzz nei fari e nella striscia luminosa, simboleggia la spada laser blu di Obi-Wan. Le superfici in vetro dell’ID. Buzz sono di colore blu trasparente, in perfetta corrispondenza con l’illuminazione del sottoscocca. I loghi dell’Alleanza Ribelle si trovano sui finestrini laterali e al centro delle ruote. I cerchi personalizzati da 21 pollici richiamano il design unico dell’intero veicolo.

Volkswagen ID. Buzz Obi-Wan Kenobi: Dark Side Edition

L’ID. Buzz Cargo fa da piattaforma per questa edizione. Attraverso le inquietanti tonalità del nero e del rosso, l’ID. Buzz Dark Side Edition incarna il Lato Oscuro.

La pellicola è nera lucida nella parte inferiore della carrozzeria, mentre la parte superiore è rivestita di nero opaco. Le linee laterali, i fari, le strisce luminose e le superfici dei finestrini sono in una tonalità rossa, ispirata alla spada laser di Darth Vader.

Il contrasto tra il rosso e il nero prosegue nelle luci rosse del sottoscocca. Il centro dei cerchi da 21 pollici dal design unico e la carrozzeria dell’ID. Buzz portano il logo dell’Impero.

