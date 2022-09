Un tik toker cinese ha allargato una Volkswagen Lamando

Il tik toker cinese @justinbuildcars per motivi non molto chiari ha deciso di allargare in maniera smisurata la sua Volkswagen Lamando L, berlina che il costruttore di Wolfsburg costruisce per il solo mercato cinese paragonabile alla Arteon, e versione a passo lungo della Jetta.

Il risultato è un’auto che, in foto, sembra un lavoro di Photoshop fatto da chi non ha mai usato il software, ma è un’auto reale con una larghezza di 3 metri.

Il lavoro del tik toker

Come detto, Justin ha deciso di portare la larghezza della sua Volskwagen Lamando da 1,8 metri a tre, creando un buco nel vano motore riempito da lui stesso per il posto sul popolare social mandarino, ma forse creato per lasciare spazio a un W12 Phaeton o, comunque, a un propulsore più grande.

Dentro l’abitacolo, comunque, i risultati si vedono perché la Lamando allargata dispone di una strana configurazione 8 posti, di cui tre davanti e cinque dietro. Justin però dice che, se necessario, l’auto potrebbe ospitare fino a dieci persone.

Il risultato è però abbastanza orrido, nonostante Justin non abbia lasciato prove che l’auto sia stata sventrata per essere allargata, visto che tutto è lineare. Inoltre, il tik toker ha lavorato solo sul lato passeggero, ma la vettura comunque sembra riuscita male. Per non parlare poi di come deve essere scomodo guidarla, visto il motore decentrato e il grande spazio vuoto sotto il cofano che ha mandato a quel paese il bilanciamento dei pesi, con una gestione piuttosto bizzarra.

E dal momento che non c’è nessun albero di trasmissione collegato alla ruota anteriore destra, quella del lato passeggero, probabilmente la Lamando è a trazione unica. Un disastro.

Quel che è certo, è che nemmeno in Cina è legale circolare su strada con un’auto che non solo è larga tre metri, ma è anche pericolosa e difficile da gestire.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!