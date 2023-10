CATL punta ad assemblare un pacco batterie ogni 2 minuti e mezzo

CATL è il primo produttore di batterie al mondo, e di recente ha inaugurato una nuova fabbrica di batterie nel distretto di Guian, nella provincia di Guizhou a sud-est della Repubblica Popolare.

Una nuova struttura di 0,95 kmq che è già operativa in parte, comprendente 0,5 kmq del totale, e che quando sarà pienamente a regime sarà in grado di realizzare una nuova cella al secondo, velocizzando la produzione di batterie per auto elettriche per poter assemblare un pacco batterie in due minuti e mezzo. Il tutto, grazie a un tasso di automazione elevatissimo e a tantissima efficienza.

La fabbrica di CATL avrà una capacità di 60 GWh annui

Per la nuova fabbrica, CATL ha investito 7 miliardi di yuan, pari a 895 milioni di euro. Nella sua prima fase, avrà una capacità produttiva pari a 30 GWh annui, ma quando sarà completata anche la seconda parte la capacità stessa raddoppierà fino a 60 GWh.

Merito anche del tasso di automazione al 95%, che permette i tempi di produzione sopra citati e che permetterà a CATL di aumentare la sua quota di mercato già elevata: al 2023, infatti, CATL occupa il 36,9% nella produzione di batterie, unica azienda al mondo a superare la soglia del 30% con solo un piccolo calo nelle ultime settimane.

La fabbrica, insomma, consentirà a CATL di recuperare terreno e prepararsi a un mercato mondiale che avrà sempre più bisogno di batterie, e con tempi sempre più veloci.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED