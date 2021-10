Nuovo concept delle varianti d’allestimento: Life, Elegance ed R-Line.

La nuova Volkswagen Tiguan Allspace 2021 ha sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o per massimo 1.920 litri di capacità di carico. Dotata di tanti equipaggiamenti, la Tiguan Allspace è perfetta per le famiglie e come moderno suv multiuso è dotato di trazione anteriore o intelligente sistema di trazione integrale 4Motion.

I prezzi di listino della Nuova Tiguan Allspace partono da 39.500 Euro, per la versione in allestimento Life dotata del turbo benzina 1.5 TSI ACT da 150 CV associato al cambio DSG e alla trazione anteriore. L’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen italiane è programmato per novembre.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: motori

La gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace entusiasma per potenza ed efficienza. I 2.0 Turbodiesel a iniezione diretta TDI da 150 e 200 CV sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Altamente efficiente è anche il funzionamento dei tre motori turbo benzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace. L’1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti (cambio DSG a 7 rapporti disponibile a richiesta) dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. I due 2.0 TSI sono abbinati di serie a un cambio DSG a 7 rapporti e trasmettono la loro potenza di 190 o 245 CV a tutte le quattro ruote. Tutte le nuove Tiguan Allspace rispettano la severa norma sui gas di scarico 6d-ISC-FCM.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: sistemi di assistenza

Nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h) conducono a destinazione i passeggeri della nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, la Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online. È frutto di un lavoro di sviluppo completamente nuovo il comando del climatizzatore automatico Air Care Climatronic. Qui infatti vengono utilizzati come elementi di comando campi touch e cursori illuminati.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: design

Con il suo nuovo design, che si segnala tra l’altro per un frontale rivisitato, la Tiguan Allspace presenta una lunghezza di 4.723 mm (22 mm in più); tutte le dimensioni interne sono rimaste invariate. La modifica esterna più appariscente è offerta dal nuovo design del frontale, sul quale spiccano i fari a matrice di Led IQ.Light. Oggi le luci fendinebbia sono integrate nei fari con tecnologia a led e luci diurne a led di serie.

Sulla calandra spicca il nuovo logo bidimensionale Volkswagen, a sinistra e a destra del quale un listello illuminato nella calandra pone un accattivante accento estetico. Il nuovo frontale con la sua espressiva calandra e l’elegante firma luminosa rende chiara l’ambizione della Tiguan Allspace. Per quanto concerne i colori, si possono optare tra otto verniciature. Una novità è offerta dalle tonalità Oryx White e Kings Red. I nuovi cerchi in lega leggera a dieci razze da 18 pollici Frankfurt completano l’update degli esterni.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: allestimenti

Il SUV verrà offerto nelle versioni Life, Elegance ed R-Line, inoltre è prevista poi anche una versione d’accesso. Tutte le nuove linee di allestimento offrono una gamma di equipaggiamenti ancora più ampia e completa rispetto ai modelli precedenti. L’equipaggiamento generale della Tiguan Allspace comprende, tra l’altro, un nuovo volante multifunzione con rivestimento in pelle, regolazione degli abbaglianti Light Assist, un sistema di infotainment con display di almeno 8 pollici, servizi online, regolazione automatica della distanza ACC e assistente alla frenata d’emergenza Front Assist.

I sistemi MIB3 vengono ampliati a seconda dell’allestimento da nuove funzionalità quali: un comando vocale che comprende espressioni del linguaggio comune, accesso a servizi di streaming e una personalizzazione basata sul cloud che utilizza il riconoscimento dell’utilizzatore sulla base del suo Volkswagen ID. L’integrazione delle app mediante App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto avviene anche in wireless.

Insieme allo specialista del suono Harman Kardon, Volkswagen ha sviluppato anche un nuovo sound system premium disponibile a richiesta. Subwoofer, amplificatore digitale a 16 canali, 8+1 altoparlanti high performance e un amplificatore con potenza totale 480 watt assicurano un suono high-end su tutti i posti a sedere.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: allestimento Life

Wireless App-Connect

Cerchi in lega Kingston da 18 pollici

Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone

Cruise control adattivo ACC con funzione predittiva

Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

Fari anteriori a LED con Light Assist

Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti

Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

Sistema Pre-Crash

Riconoscimento dinamico della segnaletica

Navigatore satellitare Discover Media con schermo touch da 8 pollici

Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con Rear Traffic Alert

Vetri posteriori oscurati

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: allestimento Elegance

Cromature all’esterno e all’interno

Cerchi in lega leggera da 18 pollici Frankfurt

Listelli battitacco illuminati nelle aperture delle porte

Volante multifunzione riscaldabile in pelle con paddle

Sedili comfort top di gamma nel vano anteriore con regolazione in altezza e funzione di riscaldamento

Illuminazione ambiente a 30 colori

La funzione Easy Open & Close consente un’apertura e una chiusura del portellone tramite sensore attivata da un movimento mirato del piede

Fari a matrice di Led IQ.LIGHT con luci diurne a led, i fari direzionali, gli indicatori di direzione dinamici e la regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic Light Assist per i fari a matrice di led.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021: allestimento R-Line

Volante sportivo multifunzione in pelle con comandi touch e logo R-Line

Inserti decorativi in Carbon Grey

Pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox

Cerchi in lega leggera Valencia da 19 pollici

Paraurti con rivestimento sottoporta

Spoiler posteriore in stile R-Line, a cui si aggiungono codolini passaruota in nero

Sedili sportivi con fianchetti interni in ArtVelours e tappetini in tessuto con cuciture decorative

Disponibili su richiesta, gli esterni Black Style si differenziano dagli altri allestimenti, tra l’altro, per le lamelle nere della calandra e del paraurti anteriore. Sempre su richiesta è possibile avere i cerchi da 20 pollici.

