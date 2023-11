Offerte Dacia Novembre 2023: Spring e Sandero Stepway in promo

Le offerte Dacia di Novembre 2023 si concentrano su due delle vetture più interessanti della marca: l’elettrica Dacia Spring e la Dacia Sandero Stepway. Su questi due modelli la Casa romena ha deciso di abbinare al listino già interessante un’ulteriore promozione.

Nel caso della Spring, vengono sfruttati anche gli incentivi statali vigenti in caso di rottamazione, mentre per la Sandero in versione crossover i vantaggi sono offerti tutti da Dacia.

Offerte auto Novembre 2023: le Dacia in promo

Dacia Spring

Tra le offerte Dacia Novembre 2023, spicca l’elettrica Dacia Spring, offerta con un finanziamento di 36 mesi valido in caso di rottamazione, precisamente:

36 rate mensili da 80 euro

Anticipo di 4.200 euro

Rata finale di 8.816 euro o restituzione del veicolo

o restituzione del veicolo TAN 2,99%, TAEG 4,82%

Vi riassumiamo qui le principali caratteristiche della Dacia Spring: a fronte di dimensioni da vera cittadina, 3,73 metri di lunghezza, l’elettrica di Dacia è alimentata da un motore da 45 Cv e conta su una batteria da 27 kWh, che alle colonnine rapide può essere ricaricata all’80% in mezzora, mentre con la ricarica tradizionale in 4 ore. La versione Extreme, che ha debuttato nel 2023 offre un più potente propulsore elettrico da 675 cavalli.

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway, il crossover più economico sul mercato che, rispetto alla generazione precedente, ha compiuto un deciso upgrade in termini di design e tecnologia, è disponibile con un’offerta di finanziamento di durata 36 mesi. Nel dettaglio, la versione in promo è la Sandero Stepway Expression 1.0 TCe ECO-G:

36 rate mensili da 129 euro

Anticipo di 4.480 euro

Rata finale di 11.256 euro o restituzione del veicolo

o restituzione del veicolo TAN 5,49%, TAEG 7,22%

All’interno della rata sono inclusi anche 3 anni di protezione auto e 3 anni di manutenzione ordinaria.

