Ecco i Suv compatti GPL economici attualmente sul mercato, modelli con lunghezza inferiore a 4 metri e mezzo e prezzi di listino entro i 22.000 euro: caratteristiche, consumi e prezzi.

I Suv compatti GPL sono un’ottima soluzione per trovare il giusto equilibrio tra dimensioni contenute, spazio per tutta la famiglia e prezzi che soddisfano le esigenze di risparmio. Non a caso, si tratta della categoria che rappresenta la maggioranza dei modelli a GPL attualmente sul mercato. Per conferire univocità all’aggettivo compatti, abbiamo preso in considerazione modelli con lunghezza al di sotto dei 4 metri e mezzo e con listini inferiori o uguali a 22.000 euro.

Cifre sicuramente più contenute rispetto a quelle dei Suv compatti ibridi, che abbiamo già analizzato. Certo, le potenze dei motori sono inferiori, ma chi sceglie modelli con questa tecnologia sotto il cofano, sicuramente, bada maggiormente al portafogli e alla concretezza rispetto alle pure performance dell’auto. Ecco, quindi, caratteristiche e prezzi di 10 Suv compatti GPL economici.

10 Suv compatti GPL economici: caratteristiche e prezzi

EMC Wave 3

Iniziamo la nostra carrellata da un marchio recentemente arrivato sul mercato italiano, EMC, acronimo di Eurasia Motor Company, con la Wave 3 GPL, un Suv compatto con i suoi 4,44 metri di lunghezza. La Wave 3 è spinta da un motore 1.5 con sistema a gas da 113 Cv, che garantisce consumi medi dichiarati di 7,5 litri/100 km. I prezzi partono da 22.000 euro.

DR 4.0

Proseguiamo con DR, uno dei Costruttori che da sempre punta maggiormente sull’alimentazione GPL. La DR 4.0 è una delle family Sport Utility più compatte, con i suoi 432 cm di lunghezza. Il motore è un 1.5 da 114 Cv, con consumi medi dichiarati di 8,2 litri/100 km. I prezzi partono da 21.900 euro.

Kia Stonic

La Kia Stonic, con i suoi 4,14 metri di lunghezza e il design moderno, è uno dei Suv compatti economici più interessanti sul mercato. Qui prendiamo in considerazione la versione con motore bifuel benzina-GPL 1.2 da 82 Cv. L’allestimento Urban parte da 21.550 euro e i consumi medi sono di 7,7 litri/100 km.

DR 3.0

Torniamo in casa DR e scendiamo in termini di prezzi con la sorella minore della 4.0, la DR 3.0, spinta dallo stesso motore 1.5 GPL da 114 Cv, ma con dimensioni di 12 cm più ridotte, 4,20 metri. Il consumo medio qui scende a 7,4 litri ogni 100 km. Il listino parte da 20.400 euro.

Dacia Duster

Recentemente rinnovata con la nuova generazione, la Dacia Duster rimane uno dei Suv compatti GPL più interessanti. La lunghezza si attesta sui 4,43 metri, mentre la versione che qui consideriamo è quella con motore bifuel benzina-GPL 1.0 TCe Eco-G a trazione anteriore e con allestimento Essential da 101 Cv. I consumi medi sono di 8 litri/100 km e i prezzi partono da 19.700 euro.

EVO 4 GPL

Uno dei marchi che punta maggiormente sui modelli GPL è EVO, sempre appartenente al gruppo DR Automobiles. Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente un punto di forza della EVO 4, caratterizzata da un motore 1.6 bifuel GPL da 114 Cv, che garantisce un consumo medio di 7,7 litri/100 km. La lunghezza è di 435 cm e i prezzi di listino partono da 19.300 euro.

EVO 5 GPL

Stesso prezzo per la sorella EVO 5 GPL, che nonostante il numero più alto nel nome ha dimensioni minori, 4,30 metri. Il motore GPL è il 1.5 da 120 Cv, con consumi medi di 7,5 litri/100 km. Il prezzo di partenza, come detto, è di 19.300 euro.

EVO 3 GPL

L’entry level GPL del marchio, però, è la EVO 3, caratterizzata da una lunghezza di 4,14 metri e da un motore 1.5 da 107 cavalli. I consumi dichiarati sono molto interessanti: 6,7 litri/100 km. Il listino della EVO 3 GPL parte da 17.900 euro.

Mahindra KUV100

La Mahindra KUV100 è un Suv compatto per la città nel vero senso della parola: le dimensioni, infatti, sono di appena 370 cm di lunghezza. La versione 1.2 VVT M-Bifuel GPL è caratterizzata da una potenza di 83 Cv. I consumi medi si attestano sui 7,2 litri ogni 100 km e i prezzi partono da 17.395 euro.

Dacia Sandero Stepway

Il Suv compatto GPL più economico sul mercato è la Dacia Sandero Stepway, con i suoi 4,10 metri di lunghezza e una guida a ruote alte adatta sia in città sia fuori città. Come per la sorella Duster, anche qui prendiamo in considerazione il motore bifuel 1.0 TCe Eco-G da 101 Cv e l’allestimento Essential.

I consumi medi, sfruttando anche il peso inferiore, scendono a 5,8 litri/100 km, mentre il prezzo di listino parte da 16.050 euro.

