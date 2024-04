Una panoramica sui Suv compatti ibridi economici: modelli dalle dimensioni maneggevoli, con motori ibridi Full Hybrid e Mild Hybrid ideali per tutti gli utilizzi.

I Suv compatti ibridi sono molto apprezzati dagli automobilisti: piacciono per le loro dimensioni contenute che, come abbiamo già visto per le Sport Utility a gasolio, non compromettono lo spazio interno, per i loro motori efficienti e perché, per le loro caratteristiche, sono adatti sia per la guida cittadina, sia per l’utilizzo fuori città in famiglia.

Certo, l’ostacolo principale in ottica di acquisto può essere rappresentato dal listino. Ecco perché in questo articolo vogliamo concentrarci sui Suv compatti ibridi economici, con prezzi sotto ai 30.000 euro e dimensioni sotto i 4 metri e mezzo di lunghezza. I modelli sul mercato, che qui vi presentiamo, si dividono in due categorie di ibrido: i Suv Full Hybrid e i Suv Mild Hybrid.

I Suv compatti ibridi sotto ai 30.000 euro

Toyota Yaris Cross

Iniziamo la nostra panoramica con la Toyota Yaris Cross, costruita sulla piattaforma GA-B della Casa giapponese e pensata proprio per rispecchiare il concetto di “grande dentro, piccola fuori”. Il sistema ibrido è basato su un motore 1.5 litri a ciclo Atkinson in grado di esprimere una potenza di 116 Cv.

La versione d’ingresso Toyota Yaris Cross Active ha un prezzo di listino di 28.050 euro. Il modello derivato dalla Yaris è un vero e proprio Suv compatto: se l’altezza da terra arriva fino a 170 mm, 25 in più della berlina, la lunghezza è contenuta il 418 cm, dimensioni ideali anche per il parcheggio in ambito urbano.

Dacia Duster

Nato 14 anni fa come Suv economico, Dacia Duster ha avuto un’importante evoluzione, confermando, come punto di forza, il rapporto qualità-prezzo. L’ultima generazione ha effettuato un ulteriore up-grade dal punto di vista tecnologico, di allestimenti, con ben quattro versioni disponibili, e di motorizzazioni.

A tal proposito, per la prima volta c’è un motore ibrido sotto il cofano del Duster. Si tratta dello stesso sistema che equipaggia la “sorella” Jogger, in grado di erogare 141 Cv. La Dacia Duster Hybrid 140 Expression, con i suoi 434 cm di lunghezza, è un Suv compatto Full Hybrid che mantiene un prezzo di partenza interessante: 26.400 euro.

Renault Captur

In procinto di essere rinnovata, la Renault Captur si è confermata in questi anni come una delle Sport Utility di segmento B più vendute. Tra le caratteristiche distintive, il prezzo di partenza di poco più di 20.000 euro e le tante opzioni di motore disponibili. Il sistema ibrido E-Tech, lo stesso della Clio, è ormai affermato da qualche anno.

Con una lunghezza di 424 cm e una potenza di 145 Cv, la Renault Captur Full Hybrid E-Tech Techno è certamente uno dei Suv compatti ibridi sotto ai 30.000 euro più interessanti e completi dal punto di vista degli equipaggiamenti. Il prezzo parte da 29.650 euro.

Jeep Avenger

Ultima nata in casa del marchio italo-americano, Jeep Avenger spicca per le sue dimensioni compatte, appena 408 cm di lunghezza, e per i motori altrettanto compatti sotto al cofano: qui consideriamo la versione Mild Hybrid, spinta da un motore termico da 100 Cv, abbinato a un motorino elettrico da 21 kW, che aiuta a risparmiare in termini di consumi ed emissioni. La Jeep Avenger 1.2 Turbo Mhev Longitude ha un prezzo di listino di 26.200 euro.

Ford Puma

La Ford Puma è una delle novità più importanti degli ultimi anni per la Casa dell’Ovale Blu. La base tecnica è quella della Fiesta, opportunamente rivista e adattata a un modello che rispetto alla sorella guadagna 14 centimetri in lunghezza, per un totale di 419 cm, sette in larghezza e sei in altezza. Un vero Suv compatto, in definitiva.

Per la prima volta, l’ormai noto motore 1.0 Ecoboost di Ford viene proposto in versione elettrificata, nello specifico Mild Hybrid: qui parliamo della Ford Puma Ecoboost Hybrid 125 Cv Titanium, che parte da un prezzo di listino di 27.500 euro.

Hyundai Kona

Caratterizzata da un nuovo design futuristico e sinouso, l’ultima generazione di Hyundai Kona, che abbiamo provato nei mesi scorsi, è un Suv compatto economico, con lunghezza di 430 cm. La Kona 1.0 T-GDI Hybrid iMT XLine è caratterizzata da un sistema Mhev in grado di erogare una potenza di 120 Cv e ha un prezzo di 29.500 euro.

Fiat 500X

Non poteva mancare all’interno della nostra panoramica di Suv compatti sotto ai 30.000 euro la Fiat 500X, ormai un classico all’interno della gamma del Cinquino. Con i suoi 426 cm di lunghezza, si distingue per la guida a ruote alte e per l’ampiezza delle motorizzazioni disponibili. Qui consideriamo la Fiat 500X T4 Hybrid 130 Cv DCT, con sistema Mild Hybrid e prezzo di listino di 27.950 euro.

Alfa Romeo Junior

La scelta dei Suv compatti ibridi sotto ai 30.000 euro sarà completata nei prossimi mesi dalla tanto discussa Alfa Romeo Junior che, dopo le polemiche delle scorse settimane, ha cambiato la denominazione iniziale Milano. In ogni caso, quello in arrivo nelle concessionarie Alfa Romeo a fine estate sarà un Suv compatto lungo 417 cm.

Sono già aperti gli ordini dall’Alfa Romeo Junior 1.2 136 Cv Hybrid eDCT6, con motore Mild Hybrid e prezzo di listino 29.900 euro.

