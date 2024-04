Nuova Renault Captur si appresta a fare il suo debutto sul mercato italiano con una proposta rinnovata che unisce design innovativo a motorizzazioni efficienti. Disponibile dal 16 aprile, il modello promette di essere un punto di riferimento nel segmento B, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare un ampio spettro di clienti.

Listino prezzi e apertura ordini

Gli ordini per Nuovo Renault Captur aprono ogg 12 aprile, con le prime consegne previste per l’inizio dell’estate. La gamma inizia con un prezzo d’ingresso di € 22.550 per la versione con motorizzazione TCe 90, offrendo un accesso competitivo alla nuova linea.

Per gli interessati alla versione GPL, Nuovo Renault Captur TCe 100 GPL sarà disponibile a partire da € 23.350, mentre l’opzione E-Tech full hybrid 145 sarà proposta a partire da € 29.650.

Evolution TCe 90: € 22.550 TCe 100 GPL: € 23.350

Techno TCe 100 GPL: € 25.350 Mild hybrid 160 EDC: € 27.350 E-Tech full hybrid 145: € 29.650

Esprit Alpine Mild hybrid 160 EDC: € 30.150 E-Tech full hybrid 145: € 32.450



Caratteristiche e motorizzazioni

A bordo di Nuovo Renault Captur, è possibile trovare una scelta ampia di motorizzazioni. Questo include il TCe 90 e il TCe 100 GPL, ideali per chi cerca una guida economica ma reattiva. In aggiunta, la tecnologia mild hybrid 160 EDC è disponibile per coloro che desiderano un perfetto equilibrio tra efficienza e performance. Infine, l‘E-Tech full hybrid 145 offre un’esperienza di guida ottimale con un consumo di soli 4,6 litri per 100 km e emissioni di CO2 di 105 grammi/km, rendendo Nuovo Renault Captur una delle scelte più ecologiche nel suo segmento.

Le versioni disponibili riflettono la versatilità di Nuovo Renault Captur: l’allestimento Evolution è il punto di partenza, seguito dalla Techno e dalla nuova intrigante versione Esprit Alpine. Quest’ultima, ispirata alla Marca Alpine, porta un tocco di sportività e distinzione con un prezzo d’ingresso per la motorizzazione mild hybrid 160 EDC a € 30.150 e per l’E-Tech full hybrid 145 a € 32.450.

Fonte: Renault

Copyright Image: Sinergon LTD