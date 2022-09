Orari MotoGP TV8 Giappone 2022 con diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della MotoGP su TV8 in Giappone che si corre sul Circuito di Motegi, e che potremo ovviamente vedere anche su SKY e NOW in diretta. Attenzione al fuso orario, perchè la partenza della gara è prevista per Domenica 25 Settembre alle ore 8 quando secondo il calendario verrà dato il via al sedicesimo gran premio della stagione del Motomondiale, per il primo della serie di quattro GP fuori dall’Europa.

Ricordiamo allora che Fabio Quartararo è ancora in testa al Mondiale su Yamaha con 211 punti mentre in seconda posizione in pieno recupero c’è Pecco Bagnaia su Ducati con 201 punti, poi Aleix Espargaro su Aprilia con 194 punti. Qui tutti i dettagli nella classifica MotoGP piloti, marche e team.

Il programma del weekend di MotoGp in Giappone

Dalle ultime notizie arrivate, il GP del Giappone è minacciato da un tifone in arrivo. Non solo, perchè alcune difficoltà legate al traffico aereo hanno obbligato ad alcuni cambiamenti rispetto a quanto previsto dal programma iniziale. Sono già state cancellate le prime libere venerdì, mentre la classe regina avrà a disposizione un solo turno pomeridiano, della durata di 75 minuti.

Per la MotoGP le qualifiche del sabato inizieranno a partire dalle 8:05 di mattina ora italiana, così come la gara scatterà apppunto domenica alle 8:00. Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre TV8 manderà in onda delle differite pomeridiane si digitale terrestre.

Orari TV8 MotoGP Giappone 2022 in chiaro



Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio del Giappone in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 24 settembre

12.00 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 25 settembre

09.15 Differita Moto3 Gara

10.30 Differita Moto2 Gara

12.15 Differita MotoGP Gara

Orari SKY MotoGP Giappone in diretta SKY e NOW



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP del Giappone da Motegi, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Venerdì 23 settembre

06.15 Diretta Moto3 Prove Libere 1

07.10 Diretta MotoGP Prove Libere 1

08.05 Diretta Moto2 Prove Libere 1

Sabato 24 settembre

02.00 Diretta Moto3 Prove Libere 2

02.55 Diretta MotoGP Prove Libere 2

03.50 Diretta Moto2 Prove Libere 2

05.35 Diretta Moto3 Qualifiche

06.30 Diretta Moto2 Qualifiche

07.25 Diretta MotoGP Prove Libere 3

08.05 Diretta MotoGP Qualifiche

10.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 25 settembre

03.00 Diretta Moto3 Warm Up

03.20 Diretta Moto2 Warm Up

03.40 Diretta MotoGP Warm Up

05.00 Diretta Moto3 Gara

06.20 Diretta Moto2 Gara

08.00 Diretta MotoGP Gara

09.45 Conferenza Stampa Post-Gara

