Bella ma inutile o bella da impazzire?

Pensando a vetture spiaggine e spensierate del passato vengono in mente la Citroën Mehari o la 500 Spiaggina, non una Volkswagen. Eppure, nel 1974 in Messico il costruttore di Wolfsburg produsse appena 400 Volkswagen Type 181 Acapulco (noto in Italia come “Pescaccia“), un’edizione speciale e tutta aperta rifinita in bianco e in azzurro.

Un’edizione diversa anche sotto al cofano: un quattro cilindri da 1766 cc con cambio manuale a quattro marce. Naturalmente non una potenza, ma il motore adatto a godersi l’aria, filtrata dal tettuccio in tela bicolore, con gli stessi colori ripresi anche dalle ruote. I cerchi sono cromati, con inserti azzurri, le gomme hanno una fascia bianca. Oggi il veicolo è all’asta per circa 30.000 dollari.

Le caratteristiche del Volkswagen Type 181 Acapulco

Il concessionario che ora rivende questo esemplare di Volkswagen Type 181 Acapulco lo ha acquistato nel 2012 e fin da subito ne ha cominciato il restauro, arrivando a ricostruire i carburatori e il sistema di alimentazione, ma anche le componenti del sistema sterzante e i freni.

Il veicolo fa subito estate a partire dai colori: la carrozzeria è bianca, con elementi a contrasto in blu, presente sul paraurti e nei pannelli bilancieri. La capote è in tela a righe bicolore, i pannelli delle portiere sono ondulati, mentre gli specchietti, al pari dei cerchi, sono cromati.

La stessa combinazione di colore è presente anche all’interno, con i sedili rivestiti in vinile bicolore, mentre le superfici metalliche a vista sono dipinte in bianco, a cui contrastano i tappetini Coco marroni.

La plancia ospita una cappelliera, mentre i sedili posteriori sono abbattibili per aumentare la capacità di carico.

Un vero e proprio simbolo dell’estate, inaspettato e forse meno iconico di altri modelli che si sono susseguiti nel corso degli altri, ma che sicuramente centra l’effetto vintage. E dato che fondamentalmente si tratta di un “SUV” Cabrio, potrebbe essere anche considerato l’antenato del Volkswagen T-Roc Cabrio!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!