Automobilista sbadata finisce con l’auto direttamente nel compattatore della discarica

Quando parliamo di “rottamazione auto”, ci immaginiamo di un posto dove l’auto viene smontata, vengono recuperati i pezzi funzionanti, e il resto viene inviato per il riciclo. Ecco, forse non avviene esattamente così, ma di certo le automobili non vengono buttate nel tritarifiuti o nel compattatore.

Invece è successo, come probabilmente sogna ogni militante di Just Stop Oil, a questa povera Subaru Forester insieme alla sua proprietaria, una donna del Massachusetts. Non si sa ancora come la donna sia riuscita ad arrivare con la sua auto nel punto esatto dove vengono inviati i rifiuti per la fase di compattazione.

Quello che è certo è che in qualche modo è riuscita non solo a superare una catena di sicurezza, ma anche a saltare un cordolo in cemento alto la bellezza di 20 cm prima di entrare nel pozzetto del compattatore.

La buona notizia è che nessuno è rimasto ferito nell’incidente. L’incauta automobilista è stata rapidamente soccorsa e fatta scendere dalla vettura in sicurezza. Sicuramente la prossima volta starà più attenta. Nel frattempo, la polizia locale ha aperto una inchiesta per stabilire come l’auto sia potuta finire nel compattatore.

—–

