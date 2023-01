Candela C-8 powered by Polestar: la barca elettrica con la più lunga autonomia del mondo

Con un’autonomia prevista fino a 57 miglia nautiche, Candela C-8 “powered by Polestar” è stata progettata per rovesciare l’egemonia degli yacht a combustibile fossile. Candela presenta l’imbarcazione elettrica con la più lunga autonomia del mondo grazie alle batterie Polestar e la ricarica in corrente continua.

Candela C-8 powered by Polestar: il video



Il Candela C-8 utilizza lo stesso pacco batterie da 69 kWh e la stessa tecnologia di ricarica a corrente continua della Polestar 2 e ha un’autonomia prevista di 57 miglia nautiche con una sola carica ad una velocità di crociera di 22 nodi. L’autonomia è dalle due alle tre volte superiore a quella degli attuali motoscafi elettrici.

Il segreto del lungo raggio risiede anche nella tecnologia hydrofoil di Candela. Vola infatti sopra le onde grazie alle sue ali subacquee guidate da un computer che riducono notevolmente l’attrito dell’acqua, il C-8 consuma l’80% di energia in meno rispetto alle imbarcazioni convenzionali ad alta velocità.

Il suo motore ad alta efficienza, Candela C-POD, fornisce 75 kW/100 CV per il suo distacco dall’acqua. Una volta “in volo”, il C-8 vola in modo efficiente, assorbendo solo 23 kW/30 CV dal suo pacco batterie Polestar, mentre un’imbarcazione convenzionale di dimensioni simili utilizzerebbe circa 120 kW/160 CV.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.