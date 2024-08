Autovelox Lazio: tutte le postazioni dal 13 al 18 Agosto 2024

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox nel Lazio nella settimana dal 13 al 18 Agosto 2024 e come affrontare al meglio ogni tratta stradale. Segui i nostri consigli per una guida sicura e serena durante i tuoi viaggi estivi.

Con l’arrivo di agosto, le strade del Lazio si riempiono di viaggiatori in movimento verso le destinazioni estive. Per garantire la sicurezza stradale, le forze dell’ordine intensificano i controlli, e questa settimana non fa eccezione. Ecco un approfondimento sulle tratte stradali dove verranno posizionati gli autovelox mobili, con un focus sulle peculiarità di ciascun percorso.

14 Agosto 2024: Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale (VT)

Mercoledì 14 agosto, l’autovelox sarà attivo lungo la Strada Statale 675, conosciuta anche come Umbro-Laziale, in provincia di Viterbo. Questa arteria è particolarmente trafficata durante l’estate, collegando l’Umbria con il Lazio, e attraversando un territorio ricco di colline e curve impegnative. La presenza di numerosi accessi secondari e il passaggio frequente di mezzi agricoli richiedono un’attenzione costante. I controlli di velocità saranno effettuati in tratti rettilinei dove spesso gli automobilisti sono tentati di accelerare oltre i limiti consentiti.

17 Agosto 2024: Autostrada A24 (RM)

Sabato 17 agosto, l’autovelox sarà attivo lungo l’Autostrada A24, che collega Roma con l’Aquila e Teramo. Questo tratto è caratterizzato da un traffico intenso, soprattutto nei fine settimana estivi, quando i romani si spostano verso le località montane dell’Abruzzo. L’autostrada, con i suoi viadotti e gallerie, può essere insidiosa, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. I controlli saranno concentrati nelle zone più soggette a incidenti, dove è essenziale mantenere una velocità costante e rispettare i limiti segnalati.

18 Agosto 2024: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia (RM)

Domenica 18 agosto, l’attenzione si sposterà sull’Autostrada A12, che collega Roma a Civitavecchia. Questa tratta, particolarmente frequentata durante il fine settimana dai turisti diretti verso il litorale laziale e il porto di Civitavecchia, può diventare critica per l’alta densità di traffico. L’autovelox sarà posizionato in prossimità degli svincoli, dove la velocità può diventare pericolosa a causa dell’entrata e uscita dei veicoli. Inoltre, il tratto verso Civitavecchia è noto per i cambiamenti improvvisi nelle condizioni del traffico, rendendo fondamentale una guida prudente.

Consigli per una guida sicura

La sicurezza alla guida dipende non solo dal rispetto dei limiti di velocità, ma anche dall’attenzione alle condizioni della strada e al comportamento degli altri automobilisti. Ecco alcuni consigli per viaggiare in sicurezza questa settimana:

Rispetta i limiti di velocità : anche se la strada sembra libera, mantieni una velocità moderata per reagire tempestivamente a eventuali imprevisti.

: anche se la strada sembra libera, mantieni una velocità moderata per reagire tempestivamente a eventuali imprevisti. Mantieni la distanza di sicurezza : specialmente su autostrade e strade statali, lascia sempre uno spazio adeguato tra te e il veicolo che ti precede.

: specialmente su autostrade e strade statali, lascia sempre uno spazio adeguato tra te e il veicolo che ti precede. Sii consapevole del traffico locale : in estate, molte strade sono frequentate da turisti e veicoli pesanti. Presta attenzione ai segnali stradali e alle condizioni del traffico.

: in estate, molte strade sono frequentate da turisti e veicoli pesanti. Presta attenzione ai segnali stradali e alle condizioni del traffico. Controlla le condizioni del veicolo : prima di metterti in viaggio, verifica lo stato dei pneumatici, dei freni e dei fluidi, assicurandoti che il veicolo sia in perfette condizioni.

: prima di metterti in viaggio, verifica lo stato dei pneumatici, dei freni e dei fluidi, assicurandoti che il veicolo sia in perfette condizioni. Evita distrazioni: non usare il cellulare mentre guidi e mantieni l’attenzione sempre rivolta alla strada.

Ricorda che una guida responsabile è la chiave per viaggiare in sicurezza e serenità. Buon viaggio!

