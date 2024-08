Azimut Fly 62: il debutto al Cannes Yachting Festival 2024

Azimut presenta il Fly 62 è stato disegnato da Alberto Mancini e ha gli interni firmati da Fabio Fantolino. Lo yacht sarà il protagonista del Cannes Yachting Festival 2024.

Una delle principali novità del Fly 62 è il Beach Cockpit, una soluzione che rivoluziona il pozzetto. Lo specchio di poppa si apre completamente verso l’esterno, e il divano si abbassa con un movimento sincrono, eliminando qualsiasi barriera fisica. Questo crea una vasta area prendisole vicinissima all’acqua, offrendo una connessione diretta con il mare senza precedenti in questo segmento. Questa nuova evoluzione permette di vivere momenti unici, come pranzare fronte mare o godersi il sole in un ambiente che integra perfettamente comfort e natura.

Il design degli esterni, curato da Alberto Mancini, vede i volumi della sovrastruttura spostarsi verso prua, creando un profilo slanciato e sportivo. Le linee pulite e dinamiche, ispirate anche dalle tendenze automobilistiche e dei SUV, conferiscono al Fly 62 un carattere distintivo e moderno. Il nuovo hardtop, con le sue linee iper moderne, si integra perfettamente con le vetrate orizzontali, offrendo una visibilità eccezionale.

Per gli interni, Azimut ha rinnovato la collaborazione con l’architetto Fabio Fantolino. Al suo secondo progetto con il cantiere, Fantolino ha creato spazi aperti e privi di ostacoli visivi, esaltando la sensazione di vicinanza con il mare. Il design interno è caratterizzato da linee pulite e pochi dettagli essenziali, con un’attenzione particolare alla funzionalità e all’estetica. Gli ambienti sono pensati per accogliere diverse generazioni e abitudini, permettendo di vivere il mare in totale armonia.

Il Fly 62 è dotato di tecnologie avanzate che ne migliorano le prestazioni e il comfort a bordo. La propulsione è affidata a motori di ultima generazione che garantiscono potenza e efficienza, mentre i sistemi di navigazione e controllo sono all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida sicura e piacevole.

Il debutto mondiale del Fly 62 avverrà al Cannes Yachting Festival 2024.