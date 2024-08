Benelli TRK 251 2024: la piccola adventure a 3.790 €

Per chi sogna di esplorare strade sterrate e affrontare piccole avventure senza rinunciare al comfort, la Benelli TRK 251 2024 è la moto perfetta. Questa piccola adventure, nata dalla casa motociclistica pesarese, si rivela un compagno di viaggio ideale sia per i neofiti che per i motociclisti più esperti alla ricerca di una moto agile e versatile.

Al cuore della TRK 251 troviamo un monocilindrico da 249 cc, un propulsore già apprezzato sulla gamma 250 cc Benelli. Questo motore, raffreddato a liquido e alimentato ad iniezione elettronica, garantisce una erogazione di potenza fluida e lineare, ideale per affrontare qualsiasi tipo di percorso. Con i suoi 25,8 CV a 9250 giri/min e una coppia di 21,1 Nm a 8000 giri/min, il motore della TRK 251 offre un’accelerazione pronta e una ripresa brillante, rendendo la guida divertente e coinvolgente.

Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio, un classico del genere adventure, assicura alla TRK 251 un’ottima rigidità torsionale e una grande agilità. Le sospensioni, con una forcella a steli rovesciati da 41 mm all’anteriore e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, offrono un comfort di marcia elevato e assorbono efficacemente le asperità del terreno. L’escursione delle sospensioni, di 60 mm sia all’anteriore che al posteriore, garantisce una buona capacità di assorbimento delle irregolarità del terreno, rendendo la guida su strade sconnesse più confortevole e sicura.

L’impianto frenante della TRK 251, composto da un disco flottante da 280 mm con pinza a 4 pistoncini all’anteriore e da un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino al posteriore, assicura una frenata potente e modulabile in qualsiasi condizione. I cerchi in lega leggera da 17″, abbinati a pneumatici tassellati, offrono un ottimo grip sia su asfalto che su terreni a bassa aderenza.

Esteticamente, la TRK 251 si presenta con un design moderno e accattivante, caratterizzato da linee fluide e un serbatoio dal volume generoso. La sella, comoda e ben imbottita, consente di affrontare anche lunghi tratti in sella senza affaticarsi. La strumentazione è completa e ben leggibile, fornendo tutte le informazioni necessarie al pilota.

La Benelli TRK 251 è una moto versatile e divertente, perfetta per chi si avvicina al mondo dell’enduro stradale o per chi cerca una moto agile e maneggevole per gli spostamenti quotidiani. Il suo prezzo competitivo, unito a un equipaggiamento completo e a un motore brillante, la rendono una delle proposte più interessanti nel segmento delle piccole adventure.