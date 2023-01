Linee aggressive ed anima eccentrica, la Benelli 502C 2023 è l’urban cruiser della Casa del Leoncino pensata per chi ama distinguersi con stile ed eleganza per le strade cittadine in sella ad una moto sfrontata e moderna.

Una vera e propria rivoluzione in casa Benelli, che inaugura la sua nuova linea cruiser, proponendo una naked dalla spiccata personalità e dal design contemporaneo, grazie a pedane avanzate, come vuole la tradizione custom, sella comoda e spaziosa con una altezza di 770mm da terra e ad un gruppo ottico a led dal design autentico ed originale.

Benelli 502C 2023: caratteristiche

Benelli 502C 2023 condivide con altri modelli della gamma (Leoncino e TRK) l’affermatissimo bicilindrico in linea Euro 5, quattro tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole per cilindro e doppio asse a camme in testa, che si traduce una erogazione fluida ed estremamente piacevole ed un ottimo contenimento dei consumi.

La potenza massima è di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min, la coppia di 46 Nm a 6000 giri/min. La frizione è multidisco in bagno d’olio, il cambio a 6 velocità, l’iniezione elettronica con doppio corpo farfallato di 37 mm di diametro. Il telaio, un traliccio in tubi con piastre in acciaio, enfatizza l’anima cruiser di questa nuova due ruote ed assicura massima agilità e controllo del veicolo.

Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella upside-down con steli da 41mm, con un’escursione di 135mm e al posteriore ad un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla, con una escursione di 50 mm.

L’impianto frenante offre all’avantreno un doppio disco semiflottante di 280 mm di diametro e al retrotreno un disco di 240 mm di diametro, frenati da pinze a 4 pistoncini davanti e a doppio pistoncino dietro. I cerchi, in lega di alluminio, da 17” montano pneumatici di 120/70-R17 e 160/60-R17.

Il serbatoio, di 21,5 litri, garantisce ampia autonomia, permettendo di affrontare lunghi viaggi. Il display TFT offre due modalità, con cambio automatico di visione giorno/notte, per una perfetta lettura in ogni condizione. A completare il quadro, le pedane regolabili, per ogni tipologia di pilota e lo schienalino di serie per il passeggero. 502C è disponibile nelle colorazioni nero e rosso a 5.990 € f.c.

Scheda Tecnica Benelli 502C 2023

Motore Tipo 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa Cilindrata 500 c.c. Alesaggio x corsa 69.0 x 66.8 mm Rapporto di compressione 11,5:1 Potenza massima 35.0kW/8500rpm Coppia massima 46.0N·m/6000rpm Lubrificazione Forzata a carter umido Alimentazione Inziezione elettronica con doppio corpo farfallato ø 37 mm Impianto di scarico Con sistema catalizzato e doppia sonda lambda Omologazione Euro 5 Frizione Multidisco in bagno d’olio Cambio 6 rapporti Trasmissione finale A catena Accensione ECU – BOSCH TLI Candela NGK CR8E Avviamento Elettrico Rapporto di cambio N/A Trasmissione primaria N/A CONSUMI 3,7 l/100km EMISSIONI CO2 85 g/km Telaio Telaio Traliccio in tubi con piastre in acciaio Sospensione anteriore Forcella Upside-Down con steli Ø 41mm Escursione sospensione anteriore 135 mm Sospensione posteriore FOrcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla Escursione ammortizzatore posteriore 50 mm Freno anteriore Doppio disco semiflottante ø280 mm con pinza radiale a 4 pistoncini e ABSd ABS Tipo cerchio anteriore In lega di alluminio Dimensioni cerchio anteriore 17″ x MT 3.50″ DOT Freno posteriore Disco singolo ø240 mm con pinza doppio pistoncino e ABS Tipo cerchio posteriore In lega di alluminio Dimensioni cerchio posteriore 17″ x MT 4.5″ DOT Pneumatico anteriore 120/70 – ZR17 M/C 58W Pneumatico posteriore 160/60 – ZR17 M/C 69W

