Il nuovo Calendario Pirelli 2025, firmato da Ethan James Green, esplora l’essenza della bellezza contemporanea attraverso ritratti intimi e profondi. Il fotografo, noto per il suo sguardo unico sulla diversità e sull’identità, ha immortalato una serie di protagonisti del mondo artistico e culturale, tra cui Simone Ashley, John Boyega, Hoyeon, Hunter Schafer e altri.

Il Calendario Pirelli 2025 segna un nuovo capitolo nella storia di questo iconico progetto fotografico, che ogni anno continua a sorprendere e a catturare l’attenzione del mondo intero. Quest’anno, la prestigiosa opera è stata affidata al fotografo americano Ethan James Green, noto per il suo sguardo acuto e personale sulla bellezza e l’identità contemporanea. Originario del Michigan, ma ormai adottato da New York, Green porta con sé una visione unica che fonde la schiettezza del Midwest con la brillantezza e l’ampiezza della Grande Mela.

L’Essenza della Bellezza: ritratti di intimità e identità

Il lavoro di Ethan James Green è caratterizzato da un’attenzione meticolosa ai dettagli e da una capacità straordinaria di catturare l’essenza dei suoi soggetti. Nei suoi scatti, la bellezza non è mai superficiale, ma si svela attraverso l’intimità e la profondità del ritratto. Questo approccio è evidente anche nel Calendario Pirelli 2025, dove Green esplora temi come l’identità contemporanea, la sessualità e lo stile, offrendo una rappresentazione autentica e potente dei suoi protagonisti.

Il calendario di quest’anno presenta una selezione diversificata di personalità che incarnano lo spirito dei nostri tempi. Tra i protagonisti troviamo attori di fama internazionale come Simone Ashley, John Boyega e Vincent Cassel, insieme a figure iconiche della cultura pop e della moda come Hunter Schafer e Hoyeon. Ogni ritratto è un’opera d’arte che racconta una storia, un’espressione di bellezza che va oltre le convenzioni e si immerge nell’essenziale.

Il Calendario Pirelli 2025 è stato realizzato in una location altrettanto affascinante e ricca di storia: lo storico Virginia Key Beach Park di Miami. Questo luogo, con le sue atmosfere suggestive, ha fornito lo sfondo perfetto per le visioni di Green. Ogni scatto riflette non solo la personalità dei soggetti, ma anche il fascino unico del paesaggio circostante, creando un dialogo visivo tra il luogo e i protagonisti.

Il successo di questo progetto si deve anche alla collaborazione di un team creativo di altissimo livello. La stilista Tonne Goodman, nota per il suo lavoro iconico nel mondo della moda, ha curato l’aspetto stilistico, mentre Dylan Bailey e Marcs Goldberg hanno contribuito con la loro esperienza nel design dei set. Il trucco è stato affidato a Fulvia Farolfi, mentre Lucas Wilson ha creato le acconciature dei protagonisti.

Ethan James Green è un vero e proprio narratore visivo. Il suo lavoro è stato pubblicato su riviste di prestigio come Vogue, The New Yorker, e W Magazine, e ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della moda, tra cui Alexander McQueen, Dior, e Versace. Il suo stile unico, che mescola la sincerità del Midwest con l’energia di New York, lo ha reso una delle voci più interessanti e rilevanti nel panorama fotografico contemporaneo.

Green ha esplorato temi profondi e complessi anche nei suoi libri, come “Young New York” e “Bombshell”, dove ha indagato le sfaccettature dell’identità queer e i concetti di femminilità e glamour. La sua capacità di vedere oltre la superficie e di catturare l’essenza delle persone lo ha reso il candidato ideale per realizzare The Cal.