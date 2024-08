Non è la prima volta che vediamo cimiteri di automobili elettriche, ammassate a centinaia. Se in Cina il problema è evidente, ci ricordiamo benissimo le immagini dell’ingloriosa fine del car sharing di Parigi. Qualcosa del genere sta accadendo negli Stati Uniti, dove in Arizona, un deposito di rottami ha attirato l’attenzione per l’insolito accumulo di un particolare tipo di veicolo.

Il video qui sopra ci mostra cataste di auto elettriche a tre ruote dalla storia decisamente sfortunata. Si tratta di mezzi che hanno iniziato a presentare guasti irreparabili, rendendo la loro distruzione l’unica soluzione praticabile.

Si tratta dei tre ruote prodotti da ElectraMeccanica Solo EV dal 2018 al 2023. Soluzione economica per la mobilità elettrica, le Solo venivano vendute a 18.000 dollari e offrivano un abitacolo monoposto. Un’idea decisamente controcorrente per il mercato americano, sia per il prezzo sia il design a tre ruote, che avrebbe avuto grandi difficoltà ad imporsi anche in Europa.

Nell’agosto 2022, ElectraMeccanica ricevette la prima segnalazione di un cliente la cui Solo aveva perso propulsione durante la guida. A settembre seguirono altre segnalazioni simili, spingendo il team di ingegneri dell’azienda ad investigare. Fu identificato un difetto nell’inverter o nel controller della batteria che poteva causare lo spegnimento del motore elettrico, ma non si riuscì a trovare una soluzione. Di fronte a questo problema, nel febbraio 2023 la dirigenza di ElectraMeccanica decise di richiamare quasi tutti gli esemplari venduti negli Stati Uniti, per un totale di 428 Solo.

Nonostante i documenti di richiamo suggerissero che l’azienda sperava di trovare una soluzione, questa non si concretizzò mai. Dal canto suo, in maniera molto onesta, l’azienda informò i clienti che avrebbe riacquistato tutti i Solo difettosi. Successivamente, ElectraMeccanica fu acquisita dalla compagnia di camion elettrici Xos, che non mostrò interesse nel riparare le Solo per rivenderle. Di conseguenza, i modelli difettosi furono destinati alla rottamazione, un processo che, secondo quanto riferito da un dipendente del deposito, doveva essere supervisionato per verificare l’effettiva distruzione delle Solo.

È triste vedere un progetto di sviluppo culminare nella rottamazione di tutti i modelli prodotti, ma la ElectraMeccanica Solo non era destinata a rivoluzionare il mondo. Il risultato è sempre e comunque una montagna di rifiuti, che se non possono essere riciclati in qualche modo, saranno abbandonati in qualche discarica.

Fonte: TheDrive