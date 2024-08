Dopo la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, Ortola (MT Helmets – MSI) riduce il distacco in classifica da D. Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) secondo nel GP inglese. Alonso rimane quindi in testa con 199 punti, Ortola lo segue a 146. Terza posizione in classifica per D. Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) con 133 punti tallonato ad un punto da C. Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Il primo pilota italiano è Nepa (LEVELUP – MTA) che occupa la dodicesima posizione. A seguire la classifica del campionato mondiale moto3.

Classifica Moto3 2024: piloti

Pos Numero Pilota Team Punti 1 80 D. Alonso CFMOTO Valresa Aspar Team 199 2 48 I. Ortola MT Helmets – MSI 146 3 96 D. Holgado Red Bull GASGAS Tech3 133 4 95 C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP 131 5 64 D. Muñoz BOE Motorsports 88 6 6 R. Yamanaka MT Helmets – MSI 82 7 31 A. Fernandez Leopard Racing 75 8 99 J. Rueda Red Bull KTM Ajo 65 9 66 J. Kelso BOE Motorsports 64 10 36 A. Piqueras Leopard Racing 60 11 72 T. Furusato Honda Team Asia 54 12 82 S. Nepa LEVELUP – MTA 51 13 24 T. Suzuki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 44 14 12 J. Roulstone Red Bull GASGAS Tech3 44 15 78 J. Esteban CFMOTO Valresa Aspar Team 41 16 58 L. Lunetta SIC58 Squadra Corse 34 17 18 M. Bertelle Kopron Rivacold Snipers Team 20 18 54 R. Rossi CIP Green Power 18 19 10 N. Carraro LEVELUP – MTA 16 20 7 F. Farioli SIC58 Squadra Corse 14 21 19 S. Ogden Fibre Tec Honda – MLav Racing 11 22 85 X. Zurutuza Red Bull KTM Ajo 3 23 21 V. Perez Red Bull KTM Ajo 3 24 55 N. Dettwiler CIP Green Power 2 25 22 D. Almansa Kopron Rivacold Snipers Team 2

