Dacia Sandero Streetway a 69 € al mese: conviene davvero?

Da tempo è una delle auto più vendute in Italia. Ma la Dacia Sandero Streetway è anche una delle auto in offerta più interessanti: anche ad agosto 2024 la Sandero GPL è in promozione a 69 euro al mese con la formula del finanziamento con valore futuro garantito e il contributo statale.

Dopo aver approfondito le caratteristiche del modello, scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta: quale è l’anticipo, l’importo della rata mensile, quali sono le scelte possibili per l’automobilista. Come accade spesso per queste formule, c’è l’opportunità di restituire l’auto e sostituirla con una nuova oppure di acquistarla in via definitiva.

Dacia Sandero Streetway: caratteristiche tecniche

La Dacia Sandero appartiene alla categoria delle auto che usufruiscono dell’Ecobonus: con un consumo dichiarato di 6,5 litri ogni 100 km, è pensata in maniera particolare per l’uso urbano e per brevi viaggi fuori città.

Le emissioni di 105 g/km collocano la Sandero nella fascia di emissioni compresa tra 61 e 135 g/km. La Dacia Sandero Streetway GPL è equipaggiata con un motore bifuel Eco-G e dispone di avanzate tecnologie come i sensori di parcheggio posteriori e un sistema di navigazione Media Display da 8 pollici. Il motore a 3 cilindri in linea eroga una potenza di 100 Cv e una coppia di 170 Nm al minuto. Il cambio è manuale a 5 marce.

Dettagli offerta Dacia Sandero Streetway GPL

La promozione di agosto è, come detto, sulla Dacia Sandero Stepway Expression 1.0 TCe ECO-G, che ha un prezzo di € 13.900 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi): l’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro 0 a Euro 2 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Ecco i dettagli dell’offerta.

Anticipo: € 2.360,

€ 2.360, Importo totale del credito: € 11.540,00 che include spese istruttoria pratica € 350 + Imposta di bollo € 28,85,

€ 11.540,00 che include spese istruttoria pratica € 350 + Imposta di bollo € 28,85, Interessi: € 2.091,76,

€ 2.091,76, Importo totale dovuto dal consumatore: € 13.631,76 euro,

€ 13.631,76 euro, Importo mensile rata: 68,83 € per 36 mesi,

68,83 € per 36 mesi, Rata finale: € 11.154), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km, o possibilità di restituire l’auto,

€ 11.154), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km, o possibilità di restituire l’auto, TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,82%.

In caso di restituzione del veicolo l’eccedenza chilometrica rispetto ai 30.000 km costa 0,10 euro/km.

Conviene? Pro e contro

La Dacia Sandero GPL è un’auto con un listino interessante e già di suo: quindi l’offerta di agosto conviene esclusivamente se la scelta finale è quella di restituire l’auto e sostituirla con una nuova dopo tre anni. In caso invece si opti per pagare la rata finale, l’importo di anticipo e maxirata diventa rilevante, specie se confrontato con il listino della vettura. L’anticipo stesso può costituire un ostacolo per molti acquirenti. Un altro limite è rappresentato dal fatto di dover rottamare una vettura usata per usufruire dalla promo.

Di contro, parlando di vantaggi, la rata mensile è decisamente contenuta e, quindi, si fa sentire poco sul bilancio. In definitiva, se si ha un usato da rottamare, e si vuole guidare un’auto sempre nuova con un canone competitivo, scegliendo di restituirla dopo tre anni, questo finanziamento può essere una soluzione interessante.