Hanon x Le Coq Sportif 2022: per celebrare i 30 anni di tecnologia running Dynactif, Hanon, insieme a Le Coq Sportif, ha lavorato per presentare un’edizione speciale Made in France della sneaker LCS R1000. Ispirandosi all’illustre storia di Le Coq Sportif, si torna indietro fino all’inizio del 20esimo secolo e a un piccolo bar nella regione di Romilly, in Francia.

Gestito dal fondatore del marchio Emile Camuset, il Bar Romillon o “Bar degli amici”, come veniva affettuosamente chiamato, è stato la fonte d’ispirazione per la creazione di abbigliamento per le squadre degli avventori e degli operai che si incontravano regolarmente e partecipavano agli eventi sportivi locali. È proprio in questo bar che è stata fondata Le Coq Sportif.

La LCS R1000 “Circle of Friends” è realizzata a mano in Francia in edizione rigorosamente limitata e rivisitata con l’utilizzo di materiali pregiati. Il materiale da lavoro Vetra, in colore blu Bugatti, rispecchia gli indumenti visti da generazioni di lavoratori francesi, mentre il set di lacci intrecciato multicolore simboleggia l’amicizia, segnando le radici del marchio e la duratura collaborazione tra Le Coq Sportif e Hanon.

Il tessuto Vetra che ricopre la tomaia di alta qualità è contrastato da sovrapposizioni e sottofondi in nabuk, rispettivamente in blu acceso e blu opaco. L’attenzione per i dettagli è presente in tutte le LCS R1000: un raggio di sole sulla tomaia, accenti di rosso fuoco e blu smaltato sulla tomaia e sulla suola, mentre il doppio marchio si trova ricamato sui talloni opposti e presentato con un punto zig-zap sulle etichette tessute della linguetta. La grafica “Circle of Friends” appare sul plantare e su una scatola personalizzata, mentre sono inclusi tre set di lacci e un cartellino Vetra.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.