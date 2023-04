Diadora sneakers B.560 e Winner: sarà una primavera all’insegna del retro tennis quella che propone Diadora, grazie a due modelli che rendono omaggio alla storia del brand e a quella di uno sport che non ha mai smesso di creare trend, B.560 e Winner sono infatti le nuove silhouette court di ispirazione ‘90s che conquisteranno la stagione.

Diadora sneakers B.560 e Winner: caratteristiche

B.560 rappresenta la sublimazione della scarpa da tennis pro dei primi anni ’90, e si ispira alle scarpe performance dell’epoca, per ottenere una linea che è una diapositiva di un periodo senza per questo essere limitata dall’idea del tempo che passa.

Il mondo B.560 si espande per accogliere anche le nuovissime versioni con fregio verde e viola, colori tipici di alcuni dei club di tennis più esclusivi del mondo, che spiccano sulla pelle pienofiore bianca della tomaia, traforata sul puntale, che è stata sottoposta a trattamenti di lavaggio stonewash e ceratura, entrambi tipici di Diadora Heritage.

B.560 rispecchia l’estetica di Diadora Heritage, definita da linee pulite ed essenziali, e dal gioco costante di innesti, per creare forme senza tempo, che cristallizzino l’idea di sport del marchio italiano in modelli che rifuggono le definizioni. Se suola e last sono originali infatti, il puntalino, importante ed avvolgente, dona a B.560 un’immagine che oltre a rievocare il tennis ha anche al suo interno riferimenti al basket.

Le leggende del tennis che hanno popolato la storia del marchio e sono diventate delle icone dentro e fuori dal campo ispirano anche Winner, una scarpa retro tennis in pelle dalla linea piena e decisa, con puntale traforato, disponibile nelle colorazioni che ricordano i diversi campi (verde, rosso e blu) e che richiamano i colori originali delle calzature da tennis degli anni ’90.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.