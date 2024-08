Esodo di Ferragosto 2024: Italia in allerta traffico, ecco cosa sapere

Il terzo grande esodo estivo, quello di Ferragosto 2024, si preannuncia come il più intenso dell’anno. Milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le loro mete preferite, ma dovranno fare i conti con un traffico intenso e rallentamenti lungo le principali arterie stradali.

Bollini rossi e neri

Viabilità Italia ha diramato un’allerta traffico di massima gravità, prevedendo bollini rossi e neri per i prossimi giorni. In particolare:

Sabato 10 agosto : Bollino nero al mattino, con il culmine dei flussi in uscita dalle grandi città.

: al mattino, con il culmine dei flussi in uscita dalle grandi città. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto: Bollino rosso nel pomeriggio e per tutta la giornata di domenica, a causa dei rientri.

Le strade più a rischio

Le autostrade e le strade statali più trafficate saranno quelle che collegano le grandi città alle località di mare, montagna e di confine.

Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Tra le arterie maggiormente interessate:

Sud : A2 “Autostrada del Mediterraneo”, SS106 “Jonica”, SS18 “Tirrena Inferiore”, A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, SS131 “Carlo Felice”, SS148 Pontina, SS7 “Appia”, E45 (SS675 e SS3 bis), SS1 Aurelia e SS16 “Adriatica”

: A2 “Autostrada del Mediterraneo”, SS106 “Jonica”, SS18 “Tirrena Inferiore”, A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, SS131 “Carlo Felice”, SS148 Pontina, SS7 “Appia”, E45 (SS675 e SS3 bis), SS1 Aurelia e SS16 “Adriatica” Nord: Raccordi Autostradali RA13 e RA14, SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, SS45 “di Val Trebbia”, SS26 “della Valle D’Aosta”, SS309 “Romea”, SS 51 “di Alemagna”.

Divieti e limitazioni

Per garantire una maggiore fluidità del traffico, è stato istituito il divieto di transito per i veicoli pesanti nei giorni di punta:

Venerdì 9 agosto: dalle 16:00 alle 22:00

Sabato 10 agosto: dalle 8:00 alle 22:00

Domenica 11 agosto: dalle 7:00 alle 22:00

Consigli per un viaggio sicuro

Per affrontare al meglio questo intenso periodo di traffico, è fondamentale seguire alcune semplici regole:

Pianifica il viaggio : informati sullo stato del traffico, scegli l’itinerario migliore e evita le ore di punta.

: informati sullo stato del traffico, scegli l’itinerario migliore e evita le ore di punta. Controlla il veicolo : verifica che l’auto sia in perfette condizioni, con particolare attenzione a pneumatici, freni e livelli dei liquidi.

: verifica che l’auto sia in perfette condizioni, con particolare attenzione a pneumatici, freni e livelli dei liquidi. Prevedi il necessario : porta con te acqua, cibo, un kit di pronto soccorso e tutto ciò che può servirti in caso di emergenza.

: porta con te acqua, cibo, un kit di pronto soccorso e tutto ciò che può servirti in caso di emergenza. Riposa a sufficienza : non guidare se sei stanco o hai assunto alcol o droghe.

: non guidare se sei stanco o hai assunto alcol o droghe. Rispetta le regole: mantieni la distanza di sicurezza, rispetta i limiti di velocità e indossa sempre le cinture di sicurezza.

L’esodo di Ferragosto si preannuncia come uno dei più intensi degli ultimi anni. Per evitare disagi, è fondamentale pianificare attentamente il viaggio e seguire i consigli delle autorità. Viabilità Italia ha diramato un’allerta traffico, prevedendo bollini rossi e neri sui principali assi viari.