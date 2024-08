Esodo estivo agosto 2024: le giornate da bollino rosso e nero

Il calendario dell’esodo estivo di agosto 2024 prevede diverse giornate da bollino rosso e nero sulle strade italiane. Come ogni anno, milioni di italiani si preparano per le vacanze. Con l’aumento del numero di veicoli in circolazione, le autostrade e le principali arterie stradali del Paese si riempiono, creando situazioni di traffico intenso e, talvolta, critico. Per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro viaggi, è stato pubblicato il calendario del traffico estivo 2024, che segnala le giornate da bollino rosso e bollino nero, indicando i periodi di maggiore criticità.

Esodo estivo agosto 2024: le giornate da Bollino Rosso

Le giornate da bollino rosso rappresentano periodi di traffico molto intenso, con possibilità di rallentamenti e code. Nel mese di agosto 2024, le principali giornate da bollino rosso saranno:

Venerdì 2 agosto

Sabato 3 agosto

Domenica 4 agosto

Sabato 10 agosto

Domenica 11 agosto

Queste giornate coincidono con l’inizio delle ferie per molte famiglie e con il tradizionale esodo verso le località di villeggiatura. Durante questi giorni, è consigliabile partire nelle ore meno trafficate, come la mattina presto o la sera tardi, per evitare le ore di punta.

Giornate da Bollino Nero

Le giornate da bollino nero, invece, sono quelle in cui il traffico raggiunge livelli critici, con elevato rischio di lunghe code e tempi di attesa considerevoli. Per l’estate 2024, le giornate più critiche sono previste nei seguenti giorni:

Sabato 10 agosto

Domenica 11 agosto

Questi giorni rappresentano i picchi del grande esodo estivo, con la maggior parte degli italiani in viaggio verso le località di mare, montagna e campagna. Durante queste giornate, è altamente consigliato evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, o considerare percorsi alternativi.

I rientri di fine Agosto e Settembre

Anche il rientro dalle vacanze vede periodi di traffico intenso. Le giornate da bollino rosso e nero per i rientri sono concentrate principalmente negli ultimi due fine settimana di agosto e nei primi di settembre. Ecco le date più critiche:

Sabato 24 agosto

Domenica 25 agosto

Sabato 31 agosto

Domenica 1 settembre

Sabato 7 settembre

Domenica 8 settembre

Queste date segnano il ritorno di molti vacanzieri alle loro abitazioni e, di conseguenza, il traffico sulle principali arterie autostradali e stradali italiane sarà molto intenso.

Ecco un elenco dettagliato delle principali arterie interessate dal traffico intenso.

Autostrade del Nord Italia:

A26 Voltri – Gravellona Toce

Direzione Genova : 4 e 11 agosto (mattina); 3 e 10 agosto (pomeriggio); 2, 9, 16 agosto (pomeriggio e sera).

: 4 e 11 agosto (mattina); 3 e 10 agosto (pomeriggio); 2, 9, 16 agosto (pomeriggio e sera). Direzione Gravellona Toce: 1 settembre (pomeriggio); 17, 18, 24, 25, 31 agosto (mattina e pomeriggio).

A10 Genova – Ventimiglia (tratto Genova – Savona)

Direzione Genova : 4, 11 agosto (mattina); 3, 10 agosto (pomeriggio).

: 4, 11 agosto (mattina); 3, 10 agosto (pomeriggio). Direzione Savona: 1 settembre (pomeriggio); 17, 18, 24, 25, 31 agosto (mattina e pomeriggio).

A5 Torino – Traforo del Monte Bianco (tratto Morgex – Courmayeur)

Direzione Italia : 1, 2, 3 agosto (mattina e sera); 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17 agosto (pomeriggio).

: 1, 2, 3 agosto (mattina e sera); 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17 agosto (pomeriggio). Direzione Francia: 8, 9, 10, 11, 20, 23, 24, 30, 31 agosto (mattina); 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 agosto (pomeriggio).

A4 Milano – Brescia

Direzione Milano: 1 settembre (mattina); 17, 18 agosto (mattina e pomeriggio); 24 agosto (mattina).

A8/A9 Milano – Laghi (tratto Milano Gallarate-Sesto Calende)

Direzione Laghi : 4, 11 agosto (pomeriggio)

: 4, 11 agosto (pomeriggio) Direzione Milano: 1 settembre (mattina); 7, 8 settembre (mattina e pomeriggio); 18, 24, 25 agosto (sera).

Autostrade del Centro Italia:

A1 Milano – Napoli (tratto Casalpusterlengo– All. A1/A15)

Direzione sud: 4, 11 agosto (pomeriggio)

A1 Milano – Napoli (tratto Bologna – Chiusi Chianciano)

Direzione sud: tutti i sabati (mattina); tutte le domeniche (pomeriggio e sera).

A14 Bologna – Taranto (tratto Forlì – Cattolica)

Direzione sud : 3, 10 agosto (mattina).

: 3, 10 agosto (mattina). Direzione nord: 17, 18, 24, 25, 31 agosto (mattina e pomeriggio); 1 settembre (pomeriggio).

Autostrade del Sud Italia:

A16 Napoli – Canosa (tratto Baiano-Candela e Benevento-Avellino Est)

Direzione est: 2, 18 agosto (mattina); 4, 16, 17 agosto (pomeriggio).

A30 Caserta – Salerno (tratto all. A1/A30 – Raccordo SA/AV)

Direzione sud : 2, 18 agosto (mattina); 4, 16, 17 agosto (pomeriggio).

: 2, 18 agosto (mattina); 4, 16, 17 agosto (pomeriggio). Direzione nord: 1 settembre (mattina); 16, 23, 30 agosto – 7, 8 settembre (mattina e pomeriggio); 18, 24, 25 agosto (sera).

Per agevolare gli spostamenti durante l’estate, è già in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dal venerdì pomeriggio fino alla fine del weekend, come stabilito dal Decreto ministeriale. Inoltre, Autostrade per l’Italia ha implementato un piano di gestione della viabilità, che prevede la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i principali tratti autostradali, in modo che tutte le corsie siano disponibili durante i periodi di maggiore afflusso.

Per affrontare al meglio il traffico previsto, si consiglia di monitorare costantemente le condizioni della viabilità in tempo reale attraverso app dedicate come Waze e Google Maps, o contattando i servizi di infomobilità come il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.