Polizia ferma l’Arsenio Lupin del furti d’auto: ha solo 11 anni

Un bambino di 11 anni è stato arrestato in Inghilterra per aver guidato una BMW che trainava una roulotte rubata.

C’era un bambino di 11 anni alla guida di una BMW X5 nera, mentre trasportava una roulotte rubata viaggiando tranquillamente in autostrada in Inghilterra. La polizia di North Yorkshire ha raccontato di aver scoperto il giovane conducente giovedì, rimanendo ovviamente stupita di fronte a questa insolita situazione.

Tutto è iniziato quando qualcuno ha segnalato il furto di una roulotte da un campeggio vicino a Thirsk. La polizia ha quindi individuato l’auto sospetta con targa rubata che viaggiava verso sud su una strada principale, fino a fermarla sull’autostrada M1, dopo soli 45 minuti dal furto.

Come riporta il Guardian, quando gli agenti hanno fermato l’auto, non potevano credere ai loro occhi: al volante c’era un bambino di 11 anni. E lo stupore è proseguito quando all’interno del veicolo hanno trovato attrezzi solitamente usati per commettere furti, più varie targhe d’auto.

Even after over 23 years service, you come across things that you struggle to comprehend. Like yesterday when some great fast track work from the team identified a recently stolen caravan being towed by a vehicle on false plates, but then to find the driver was only 11 years old! pic.twitter.com/zh22DzrJoA

— Sgt Paul Cording BEM (@OscarRomeo1268) March 8, 2024