Grazie alle dimensioni ridotte, il tracker GPS auto può essere accuratamente nascosto sulla vettura.

I localizzatori GPS auto con app, conosciuti anche come tracker GPS o tracciatori di posizione GPS, è un piccolo oggetto molto utile e, in alcune situazioni, veramente indispensabile. Connesso allo smartphone tramite un’apposita app, il GPS tracker consente di localizzare in maniera precisa ed univoca la posizione della propria auto. Un dispositivo ideale per ritrovare immediatamente l’auto dopo un furto. Ne abbiamo parlato anche nel caso dei parcheggi ATM a Milano, ormai bersaglio di ladri d’auto.

Come vedremo, grazie alle sue dimensioni ridotte, l’antifurto GPS per auto con app può essere accuratamente nascosto nell’auto, alcuni sono anche dotati di potenti calamite e possono tranquillamente essere celati in angoli nascosti negli anfratti della carrozzeria del veicolo. Alcuni dispongono di una batteria propria, mentre altri possono essere collegati direttamente alla batteria dell’auto e funzionano grazie ad una normale scheda SIM.

Ovviamente i localizzatori GPS auto possono essere utilizzato anche ad altri scopi, specialmente quelli molto piccoli e dotati di batteria possono essere utilizzati anche per tracciare gli animali domestici e conoscere tutti gli spostamenti dei nostri amici a quattro zampe.

Come funzionano i localizzatori GPS per auto?

Il funzionamento è simile a quanto accade con il vostro smartphone quando cercate la posizione sulle mappe. In questo caso il localizzatore GPS per auto individua la propria posizione tramite i satelliti, e la invia o ad una centrale, oppure direttamente al vostro smartphone. L’invio della posizione può essere effettuato tramite richiesta, oppure in automatico quando il localizzatore per auto GPS rileva un movimento “sospetto” del veicolo. Tramite la funzione geofence, può inviare un avviso nel momento in cui il veicolo supera un perimetro prestabilito.

Dove si posizionano sul veicolo i localizzatori GPS per auto?

A seconda dei modelli ci possono essere alcune differenze. Quelli che si collegano direttamente alla batteria devono essere necessariamente sistemati all’interno del vano motore. E’ possibile scegliere una posizione meno visibile, ma all’occhio dell’esperto è facile individuare i cavi “in più”. Per i localizzatori senza cavi ma con batterie ricaricabili, il discorso è diverso. C’è chi li mette sotto al sedile ma attaccandoli in alto in modo che passano una mano non si notino, c’è chi li nasconde nel bagagliaio oppure all’interno delle portiere, smontando i pannelli. C’è invece chi li mette in bella vista, confidando sul fatto che proprio per questo non verranno notati. La scelta finale comunque spetta a voi.

Devo acquistare una sim per far funzionare il localizzatore GPS per auto?

Nella maggioranza dei casi si, tranne che per l’italiano Trackting senza abbonamento, come vedremo a breve. In altri casi è previsto un abbonamento annuale. Tutti gli altri localizzatori devono avere una SIM in grado di inviare gli SMS con la posizione, che poi verrà utilizzata dall’app dedicata sullo smartphone. Per quanto riguarda la SIM tutti gli operatori dispongono di abbonamenti ad hoc per i sistemi di allarme, con tariffe dedicate.

I migliori localizzatori GPS per auto

Abbiamo inserito in questo elenco i prodotti che ci hanno più convinto e per il quale esistono buone recensioni. I migliori vantano un buon rapporto qualità prezzo, ed una altrettanto buona affidabilità. Vediamo allora i prodotti selezionati dalla redazione.

Gps antifurto auto senza sim: Smart Alarm by Trackting

Smart Alarm by Trackting: antifurto GPS senza canone, fa al caso vostro. Si può usare sulle moto come sulle auto, anche d’epoca, e non solo. Trackting è l’unico antifurto al mondo dotato di intelligenza artificiale, senza canone mensile, con batteria ricaricabile interna che dura fino a 6 mesi, sempre attivo e in grado di tracciare il veicolo rubato con la massima precisione e tempestività. Funziona grazie alla SIM integrata multioperatore nei 28 Paesi dell’Unione Europea + Svizzera, Norvegia, Russia e Ucraina.

Smart Alarm by Trackting è al 100% made in Italy, ela versione con copertura sul territorio europeo è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Tracker GPS auto Hangang

Hangang è perfetto per la localizzazione di auto, moto, veicoli e mezzi in genere, nonché gli animali domestici. Il dispositivo è veramente piccolo ed è dotato di una batteria ricaricabile al litio da 450 mAh e di guscio molto resistente. La gestione del dispositivo avviene tramite un’app gratuita disponibile per iOS e Android. Questo tracciatore di posizione GPS è comunque consigliato a chi ha una discreta preparazione tecnica.

Necessita di una scheda SIM abilitata per la voce per funzionare e permette il monitoraggio in tempo reale degli spostamenti su applicazioni come Google Maps con la memorizzazione dei percorsi che permette uno storico 3 mesi. Inoltre è in grado di comunicare la posizione GPS anche tramite l’invio di un SMS. E’ dotato di Funzione SOS, tenendo premuto il pulsante sul dispositivo è possibile chiamare i numeri impostati oppure inviare una notifica e un SMS con la posizione, Allarme geografico, allarme vibrazioni con chiamata o messaggio SMS e notifica carica batteria.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Localizzatori GPS auto Winnes

Winnes è un tracker GPS di nuova generazione per auto e veicoli con un potente magnete posto sul retro che permette di nascondere il dispositivo in maniera semplice e veloce.

Dotato di localizzazione multipla, tracciamento live e memorizzazione dei percorsi tramite un’app gratuita per smartphone Android e iOS. Batteria integrata da 5000mAh dalla durata di 90 giorni dopo una ricarica completa al 100%. Resistente all’acqua. SIM card richiesta: GSM band 850/900/1800/1900Mhz con piano dati GPRS.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Tracker GPS auto CarLock

Il tracciatore di posizione GPS CarLock è in grado di monitorare la vostra auto e vi avverte se il vostro veicolo è rimorchiato, se il motore viene avviato o se avviene un rilevamento di vibrazioni insolite, nonché nel caso che il dispositivo venga scollegato.

CarLock rileva accelerazioni brusche, frenate brusche e anche virate brusche. Una funzione in più rispetto agli altri localizzatori GPS auto, è che CarLock controlla anche il livello della batteria del mezzo e include anche il rilevamento dettagliato dei viaggi. Saprete se la vostra auto è stata rubata o se il conducente al quale avete affidato l’auto è responsabile. Il tracker GPS CarLock utilizza il cloud computing per l’archiviazione dei dati online al quale è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile e dispone di un’apposita app per il tracciamento GPS disponibile sia per Android ed iOS.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Tracker GPS auto RUNIC.IO

RUNIC.IO è un tracker GPS preconfigurato e pronto all’uso con in dotazione una SIM card con copertura Europea e 12 mesi di traffico dati preinstallata.

La piattaforma cloud è inclusa ed è sempre connessa al localizzatore satellitare. Il tracker GPS auto RUNIC.IO dispone di un’app gratuita per smartphone Android e iOS che consente il monitoraggio satellitare in tempo reale della propria auto o di un altro veicolo con notifiche Push. Diversamente da altri localizzatori GPS auto, c’è la possibilità di visualizzare uno storico dei percorsi illimitato monitorando le ore di guida, le soste e la posizione in tempo reale.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Tracker GPS auto Sinotrac Tracker

Sinotrack Tracker GPS è un localizzatore GPS auto professionale. E’ infatti uno dei tracker GPS auto compatti ed impermeabili che vanno direttamente cablati. Permette il tracciamento di base carburante a taglio remoto, accensione e spegnimento, avviso di vibrazione, avviso di velocità eccessiva, geofence ed altro.

Può essere installato sotto il parabrezza posteriore, sotto il parabrezza anteriore o attorno al cruscotto. Se il veicolo viene rubato, tramite lo smartphone è possibile interrompere l’afflusso del carburante o la connessione elettrica, nonché individuare la posizione del veicolo.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Zeerkeer localizzatore GPS auto batteria 10.000 mAh

Zeerkeer GPS Tracker 10.000 mAh (TkStar) è uno dei localizzatori GPS auto (supporto Android / iOS APP, Web / WAP) con una capacità della batteria eccellente, che con i suoi 10.000 mAh si pone ai vertici della categoria.

Si può impostare il geofence: se la tua auto è fuori dalla portata che hai impostato, puoi ricevere un messaggio di allarme. E’ possibile registrare la cronologia dei percorsi fino durare a 6 mesi. È possibile visualizzare i movimenti e le rotte dei 3 mesi precedenti sull’APP.

Dimensioni: 130x100x60mm

Peso: 399 g

Colore: Nero

Rete: GSM/GPRS

Sensibilità GPS: -159dbm

Precisione GPS: 5 m

Ingresso: 5 V-1 A

Uscita: 110 – 220 V

Batteria: batteria ricaricabile al litio 3,7 V 10000 mAh

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

