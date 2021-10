Display da 6 e 7 pollici per guidare in massima sicurezza.

Garmin presenta la nuova serie Garmin DriveSmart con i modelli DriveSmart 66 e DriveSmart 76. Tuttavia si tratta di modelli destinati agli automobilisti più attenti, che cercano strumenti di navigazione precisi, affidabili e funzionali. Infatti sono navigatori auto dotati di display grandi e luminosi, assistente vocale e contenuti sempre aggiornati che migliorano l’esperienza di guida.

I nuovi navigatori GPS per auto hanno display nitidi ad alta definizione, rispettivamente da 6 (DriveSmart 66) e 7 pollici (DriveSmart 76). Entrambi i modelli hanno le mappe dell’Europa precaricate, necessarie per gli spostamenti di ogni tipo, compresi gli spostamenti quotidiani in città, dando la possibilità di ottenere informazioni accurate sulle Zone a Traffico Limitato, che potranno essere escluse dal percorso sulla base delle caratteristiche di classe e di alimentazione del proprio veicolo. Tuttavia è inoltre possibile effettuare chiamate in vivavoce e di utilizzare l’assistente vocale per richiedere al dispositivo indicazioni stradali precise e dettagliate senza dover togliere le mani dal volante.

Inoltre, grazie alla funzione Driver Insights è possibile avere dati come il chilometraggio previsto, i tempi di percorrenza e gli eventuali costi da sostenere nel corso della giornata. Consente inoltre di evitare gli ingorghi grazie ad avvisi puntuali che suggeriscono strade alternative per aggirare i lavori in corso e gli incidenti lungo il percorso.

Garmin DriveSmart 66 e DriveSmart 76 sono dotati di numerose funzionalità che permettono di viaggiare in sicurezza e libertà. Tra queste, l’applicazione Garmin Drive che consente ai dispositivi di connettersi in modalità wireless con lo smartphone per avere accesso a informazioni come il traffico in tempo reale, le condizioni meteo, la ricerca dei parcheggi, le notifiche dai social e molto altro ancora.

Oltre che sul sito Garmin, entrambi i modelli sono disponibili sullo store Garmin su Amazon con Spedizione Prime.

