Accessori auto per le vacanze invernali: barre e box per le avventure sulla neve

Accessori auto per le vacanze invernali: è tempo di avventure sulla neve, e qui trovate la nostra guida con tutto l’occorrente per la settimana bianca. Gli appassionati delle temperature più fredde possono affidarsi a una gamma di prodotti Thule per il trasporto sicuro dell’attrezzatura da sci e snowboard, mentre zaini e borsoni di alta qualità saranno i compagni perfetti sulle piste, garantendo spazio a sufficienza per tutti i bisogni giornalieri.

Accessori auto per le vacanze invernali: lo zaino Thule UpSlope

Lo zaino Thule UpSlope si distingue per la sua leggerezza e la capacità di trasportare tutto il necessario per una giornata sulla neve. Dotato di supporti dedicati per fissare l’attrezzatura in modo sicuro, questo zaino è inoltre compatibile con il sistema di airbag Mammut Removable Airbag 3.0 (venduto separatamente), che fornisce una protezione extra in caso di cadute.

Lo zaino Thule Roundtrip Boot Backpack

Lo zaino Thule Roundtrip Boot Backpack 60L è progettato per il trasporto comodo di scarponi e altri accessori invernali. Grazie alle numerose tasche, trasportare mascherine, chiavi e altri piccoli oggetti diventa semplice e organizzato. Un pannello nello scomparto posteriore, che funge da tappetino, permette di cambiarsi le scarpe senza bagnarsi i piedi.

Thule Motion XT

Per il trasporto di sci, borsoni, valigie e altri oggetti utili per i viaggi in montagna, Thule offre il box da tetto Thule Motion XT. Disponibile in diverse dimensioni, protegge il contenuto da urti e è dotato di un sistema SlideLock che sigilla automaticamente il box una volta chiuso.

Thule RoundTrip Ski Bag

La Thule RoundTrip Ski Bag è una soluzione ideale per trasportare gli sci in sicurezza, grazie all’imbottitura interna che protegge dall’urto. Le cinghie di compressione esterne evitano movimenti indesiderati dell’attrezzatura, mentre lo spallaccio imbottito e le impugnature offrono comodità durante il trasporto a mano.

Thule SnowPack Extender

Per gli amanti di sci e snowboard, il porta snowboard e sci Thule SnowPack Extender è la scelta ottimale. Questo portatutto a scomparsa facilita il carico e lo scarico di sci e tavole da snowboard, con bracci in gomma ultramorbida che proteggono l’attrezzatura durante il trasporto.

