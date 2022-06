Sporty Meeting 2022 a Grazzano Visconti

Sporty Meeting 2022 è ormai alle porte. Il più grande raduno di modelli Sportster Harley-Davidson andrà in scena sabato 25 giugno ancora una volta nella splendida cornice di Grazzano Visconti (PC).

Come da tradizione, tutte le Sportster al loro arrivo percorreranno il red carpet e poseranno per la photo banner realizzata dal fotografo Roberto Merlo. Per tutti gli altri modelli e marchi di moto è previsto un parcheggio dedicato; un’area specifica anche per i tanti tesserati H.O.G. presenti.

Negli ultimi anni le presenze straniere si erano fatte sentire con arrivi da Spagna, Francia e Olanda; per questa edizione sono attesi partecipanti perfino dalla Danimarca e un po’ da tutta Europa. L’apertura dell’evento è alle 10.00 e l’ingresso è libero; dopo le premiazioni del primo pomeriggio, la chiusura sarà alle ore 18.00.

Per i primi fortunati 750 sarà disponibile il welcome kit, busta contenente patch 2022 e il materiale dei partner aderenti, dietro offerta libera. Allo stand ufficiale Duecilindri troverete la ristampa della patch 2021 (solo 100 pezzi) e le T-Shirt Sporty Meeting 2022 in edizione limitata.

Nell’area denominata Circle, al centro della corte vecchia, saranno esposte special, rarità e preparazioni di dealer, officine e collezionisti; non mancheranno gli stand dei Partner tecnici aderenti. Tra gli altri Parts Europe, Andreani Group International, Metzeler Tyres, Rebuffini, Motor Bike Expo, Reparto Sportivo, Wild Hog Italy, 70’s Helmets, ER Exhaust Revolution, GiMi Creations, VPerformance, Ceramic Pro Milano Ovest, Vity’s Design, FG Racing, Jonich Wheels, Rombo di Tuono, Mercury Bikers, 4Dealer, Patch Store e Il Griglia. Presenti anche due volti storici della scena custom tricolore come Nick Il Conte e Antonio Primavera: il primo con le raccolte “Centounonumeriuno con l’Harley” e il secondo con il libro “Il vento nei capelli”.

Il bike contest

Sporty Meeting ha il supporto di Harley-Davidson Italia: oltre ad animare il demo ride dedicato alle novità Nightster 975T e Sportster S (sei gli esemplari a disposizione), la filiale italiana della Motor Co fornirà i premi per i vincitori delle sei categorie del contest e sarà presente con un suo rappresentante. Le targhe invece saranno realizzate da Kustom Family.

Sarà possibile iscriversi al contest direttamente in loco ma fino alle ore 12.00 e salvo disponibilità posti o previa candidatura via email all’indirizzo info@duecilindri.com.

Giudici di categoria quest’anno sono Damiano Roncaglioni (Best Modified), Paolo Cippy Tradati (Best Nostalgic), Andrea Marinoni (Best Paint), Simona Roberto e Chiara Carraro (Best Sporty Lady and Best Girl Style) mentre la Best of Show sarà decretata dagli organizzatori. In palio buoni acquisto da 400 euro per le vincitrici di categoria e da 1.000 euro per la Best Of Show, offerti da Harley-Davidson Italia.

A fianco del contest ufficiale i Partner Awards, premi speciali indetti da Andreani, Metzeler, LowRide, Rombo di Tuono, Enduro Republic, VPerformance: pneumatici, corsi di enduro, buoni sconto e accessori tra i premi in palio. Previsto anche un “premio ignoranza” di Sportsteristi Lombardi: al vincitore un buono pinstriping offerto Cisko Aloisi.

I partner e le iniziative

Il padrone di casa Max Brun, colui che insieme a Carlo Talamo fondò Numero Uno nel lontano 1984, e l’amico Mauro Borella riuniranno proprio durante il meeting gli storici collaboratori del geniale imprenditore romano nel ventesimo anniversario della scomparsa. Ma non è tutto: anche quest’anno verrà replicato lo Sturgis corner, con un’esposizione di questo modello iconico disegnato da Willie G Davidson.

Nel ruolo di Main Partner per l’edizione 2022 Andreani Group International, Motor Bike Expo, Metzeler e Parts Europe: proprio Stefano Erba, Technical Sales Support del rinomato distributore di accessori aftermarket, animerà il Drag Specialties Contest. Menzione speciale per Rebuffini Cycles, l’unico partner presente fin dalla prima edizione del 2016.

Folta rappresentanza dei dealer ufficiali: in prima linea la concessionaria Harley-Davidson Parma, che fornirà i mezzi per i demo ride, ma anche Gate32, Monza, Legnano, Brescia, Pavia, Bergamo e molti altri. I resident di Enduro Republic promuoveranno l’iniziativa “i duri del tassello”: giro in fuoristrada per alcune Sportster “tassellate” selezionate: il rientro dal giro dei “duri” sarà sotto i riflettori della Corte Vecchia.

Entertainment guest sarà Gilda Dota di Wheelz Mag: si occuperà delle interviste e di divulgare la passione a due ruote in tonalità pink. Non mancheranno gli inviati delle riviste di punta del settore e fotografi come Alessandra Mori, Hubert Laurent, Corrado Chiaretta, Enrico Finetto e Doctorharley. Daniele Grassi oltre a immortalare l’evento per il reportage della rivista LowRide, allestirà un area shooting per alcuni scatti a moto personalizzate.

Pic & Tag Sporty Meeting 2022

Al nostro fianco gli amici di Sportster Italia, Kustom Porn, gli youtuber Max Biker HD e Noise 883. Presente la troupe al completo di Duecilindri Magazine, il nuovo programma custom per il web ideato da Davide Trotta e Paolo Ghiringhelli.

Infine, un’iniziativa che vedrà protagonisti i social media: Pic & Tag Sporty Meeting 2022! Basterà scattare una foto con le Meeting Girls Alessia, Camilla ed Eugenia, postare la foto su Instagram con l’hashtag “indossato” dalla ragazza e taggando il profilo @duecilindri_. La foto che otterrà più like riceverà un graditissimo premio. Il termine per la pubblicazione delle foto è il 15 luglio 2022, mentre lo spoglio e la comunicazione del vincitore avverranno il 16 luglio.

La Proloco e i ristoranti del borgo si occuperanno di foraggiare i presenti e non mancherà la buona birra artigianale di Ex Fabrica. Per chi volesse visitare la location con più calma si segnalano tantissime strutture nelle zone circostanti e la Locanda sita proprio a Grazzano Visconti; i paesaggi del piacentino sono conosciuti per essere tra i più suggestivi per i motociclisti.

