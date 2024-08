All’asta la Ford Escort RS Cosworth di Jeremy Clarkson

La Ford Escort RS Cosworth è un’auto che ha fatto la storia del rally. Nata come “homologation special”, la sua unica missione era incorporare i componenti che Ford intendeva utilizzare nelle loro auto da rally per garantire il successo nelle competizioni internazionali.

Più piccola, leggera e maneggevole rispetto alle Sierra, la combinazione di potenza Cosworth, trazione integrale e un pacchetto aerodinamico efficace la rese una gigante del rally in tutte le condizioni. Tra il 1993 e il 1998, la Escort RS Cosworth ha collezionato successi nel Campionato Mondiale Rally per costruttori.

Le versioni stradali di questa vettura sono molto rare, con solo 2.500 esemplari prodotti, noti come “big turbo cars“, capaci di raggiungere i 240 km/h e facilmente riconoscibili per l’iconico spoiler posteriore “Whale Tail“.

La Ford Escort RS Cosworth di Jeremy Clarkson: 250.000 sterline

Questo particolare esemplare di Ford Escort RS Cosworth è estremamente noto tra gli appassionati del marchio, non solo perché fu l’auto di uso quotidiano di Jeremy Clarkson, ma soprattutto perché è uno dei tre prototipi pre-produzione, costruiti a mano, che all’epoca si diceva costassero oltre 250.000 sterline.

Questi prototipi avevano specifiche leggermente diverse rispetto ai modelli di produzione standard, inclusa l’assenza del convertitore catalitico per ragioni sconosciute. Rifinita in Mallard Green con interni in pelle Raven Hide, l’Escort è in condizioni superbe, conservando molta della sua originalità e persino la targa originale della Ford Motor Company, K38 FMC. Il fondo della vettura conserva ancora la sigillatura originale di fabbrica, mostrando chiaramente che non sono stati effettuati lavori di restauro.

Sempre attenta alle opportunità di marketing, la Ford offrì l’auto in prestito a Jeremy Clarkson per un periodo di 12 mesi a scopo di valutazione, e la vettura apparve in numerosi report dell’epoca. Successivamente, fu offerta come premio in un concorso di Top Gear Magazine, che includeva un anno di assicurazione gratuita, un dettaglio non da poco per una hot hatchback di questo genere.

Nel 2000, l’auto tornò nelle mani di Clarkson per essere protagonista del suo programma televisivo, Clarkson’s Car Years, dove venne filmata mentre attraversava il Buttertubs Pass nello Yorkshire del Nord, durante il quale Jeremy dichiarò: “Una delle mie strade preferite di tutti i tempi incontra una delle mie auto preferite di tutti i tempi, la Cossie“.

Recentemente, l’attuale proprietario ha eseguito una revisione completa dei freni e delle sospensioni, montato un nuovo set di cerchi e coprimozzi NOS originali, e migliorato l’interno con un nuovo rivestimento del tetto. Con lievi miglioramenti meccanici, la Escort RS è ora pronta per essere goduta nuovamente e pronta per il suo prossimo viaggio attraverso quel famoso passo dello Yorkshire del Nord.

Andrà all’asta il 24 Agosto al Circuito di Silverstone tramite Iconicauctioneers, con valutazione tra le 65.000 e le 75.000 sterline.

Ford Escort RS Cosworth

Numero del lotto: 395

Marca: FORD

Modello: ESCORT RS COSWORTH

Variante: Hatchback

Numero di registrazione: K38 FMC

Scadenza MOT: 08/08/2025

Numero di telaio: WF0BXXGKABNY95976

Numero del motore: NY95976

Trasmissione: Manuale

Colore della carrozzeria: Mallard Green