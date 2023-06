F1 GP Spagna 2023: griglia di partenza

Le qualifiche del GP di Spagna hanno regalato emozioni e sorprese sul circuito del Montmelò a Barcellona per la griglia di partenza definitiva. Nonostante le condizioni meteo instabili, Max Verstappen su Red Bull ha brillato conquistando la pole position con un tempo di 1:12.272, posizionandosi come il grande favorito per la gara di domani.

Il ferrarista Carlos Sainz ha portato la sua monoposto in seconda posizione, garantendosi così un posto in prima fila. Niente da fare invece per Charles Leclerc, che ha avuto una giornata difficile e dovrà partire dal fondo dello schieramento, a causa di una clamorosa eliminazione nel Q1.

La seconda fila è stata una sorpresa con Lando Norris su McLaren e Pierre Gasly su Alpine. Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto posto, seguito da Lance Stroll su Aston Martin, Esteban Ocon su Alpine e Nico Hulkenberg su Haas. Da tenere d’occhio la sesta fila, dove partiranno Sergio Perez e George Russell, entrambi fuori dalla top-10 in modo inatteso.

La griglia di partenza del Gp di Spagna F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Pierre Gasly (Alpine)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. George Russell (Mercedes)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Charles Leclerc (Ferrari)

20. Logan Sargeant (Williams)

Classifica piloti 2023

1. Verstappen (Red Bull) 144 punti

2. Perez (Red Bull) 105

3. Alonso (Aston Martin) 93

4. Hamilton (Mercedes) 69

5. Russell (Mercedes) 50

6. Sainz (Ferrari) 48

7. Leclerc (Ferrari) 42

8. Stroll (Aston Martin) 27

9. Ocon (Alpine) 21

10. Gasly (Alpine) 14

11. Norris (McLaren) 12

12. Hulkenberg (Haas) 6

13. Piastri (McLaren) 5

14. Bottas (Alfa Romeo) 4

15. Zhou (Alfa Romeo) 2

16. Tsunoda (AlphaTauri) 2

17. Magnussen (Haas) 2

18. Albon (Williams) 1

Classifica costruttori 2023

1. Red Bull 249 punti

2. Aston Martin 120

3. Mercedes 119

4. Ferrari 90

5. Alpine 35

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 6

9. AlphaTauri 2

10. Williams 1

I nostri consigli in libreria:

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.