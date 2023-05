Griglia di partenza F1 GP Monaco 2023: Verstappen in pole

La griglia di partenza di F1 del GP Monaco 2023 vede Verstappen in pole position con un tempo di 1:11.365, in una qualifica molto combattuta. L’olandese della Red Bull è riuscito a battere di soli 84 millesimi Fernando Alonso, che ha ottenuto un eccellente secondo posto con la sua Aston Martin. Al terzo posto si è piazzato Charles Leclerc su Ferrari, nonostante alcuni problemi di stabilità nella sua SF-23.

Leclerc è comunque sotto indagine per aver ostacolato Piastri e potrebbe essere penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domani di Formula 1. La battaglia per la pole position è stata estremamente serrata, con i primi tre piloti separati da appena un decimo di secondo, promettendo una gara emozionante e piena di suspance nella suggestiva cornice di Monaco.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nyck De Vries (AlphaTauri)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Nico Hulkenberg (Haas)

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)

