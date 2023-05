Orari F1 Monaco 2023 TV8 e diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari della Formula 1 del GP di Monaco in chiaro su TV8, Domenica 28 maggio alle 18 con la diretta su SKY alle 15. Ci troviamo a Monte Carlo, dove la Ferrari arriva dopo aver ottenuto due pole position consecutive.

Nella gara di casa Charles Leclerc punta a un buon risultato soprattutto in qualifica, cercando di conquistare una posizione vantaggiosa sulla griglia di partenza che a Monaco è una delle cose più importanti. Il circuito cittadino offre poche opportunità di sorpasso, quindi i piloti sperano di limitare l’impatto della Red Bull ottenendo una buona qualifica.

Sarebbe una vera impresa, visto che la coppia Max Verstappen e Sergio Perez ha infatti vinto tutte e cinque le gare disputate finora. Da ricordare che proprio il pilota messicano si è imposto nell’ultima edizione del Gran Premio di Monte Carlo dello scorso anno.

Da ricordare che, sempre in diretta, domenica alle ore 18.30 verrà trasmessa anche la 500 Miglia di Indianapolis.

Dove vedere il GP in diretta su TV8, Sky e Now.

Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport 1 e Sky Sport F1, offrendo così agli appassionati un’esperienza coinvolgente e emozionante. Inoltre, la possibilità di seguire l’evento in streaming su Now e SkyGo consente di non perdere nemmeno un istante di azione, anche quando si è in movimento.

Per coloro che preferiscono sintonizzarsi sul canale del digitale terrestre TV8 che trasmette in chiaro, anche se in differita, avranno comunque l’opportunità di godersi le qualifiche del sabato e la gara della domenica, consentendo loro di immergersi nell’atmosfera unica di questo affascinante circuito cittadino.

La gara principale si terrà domenica e sarà trasmessa in esclusiva in diretta alle 15. Successivamente, sarà possibile vederla in differita alle 18 su TV8. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della Formula 1.

Orari F1 GP Monaco su TV8

Sabato 27 maggio

Ore 18.00 Pre qualifiche

Ore 18.30 Qualifiche GP Monaco (differita)

Ore 19.45 Post qualifiche

Domenica 28 maggio

Ore 16.30 Pre gara

Ore 18.00 GP Monaco (differita)

Ore 20.00 Post gara

Orari F1 TV GP Monaco su SKY e NOW

Venerdì 26 maggio

Ore 11.00: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – prove libere 2

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche F1 (differita dalle 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 – Formula Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 gara (differita dalle 18 su TV8)

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ntt Indycar Series: 500 Miglia Indianapolis

Live su Sky Sport Arena ed in Streaming su Now

Domenica 28 maggio

Ore 18.15: Studio IndyCar

Ore 18.30: gara IndyCar 500 Miglia

