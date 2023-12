Walmart utilizza i droni: il video della consegna della spedizone

Walmart ha effettivamente iniziato le consegne con i droni in diversi stati degli Stati Uniti, battendo Amazon nella corsa alla consegna “aerea”. A partire dal 2022, Walmart ha lanciato il suo servizio di consegna con i droni in sei stati: Arizona, Florida, Utah, Virginia, Texas e Arkansas. Questo servizio è disponibile per i clienti che vivono entro un raggio di alcuni chilometri dai negozi, consentendo loro di ricevere consegne in circa 30 minuti per un’ampia gamma di articoli, compresi alimentari e prodotti fragili, con un peso totale fino a 4,5 chilogrammi.

In Texas, in particolare, il servizio di consegna con i droni è stato attivato in alcuni negozi dell’area di Dallas, raggiungendo potenzialmente circa 60.000 abitazioni. Gli acquirenti possono effettuare ordini online, selezionando tra migliaia di articoli idonei, e la consegna è gestita da un ingegnere di volo, che manovra in remoto il drone ed un cavo per calare delicatamente il pacco nel cortile del cliente.

I prezzi per la consegna con il drone

Come accennato la consegna con i droni permette ai clienti Walmart di ricevere gli articoli ordinati in soli 30 minuti, pagando una differenza di 3,99 dollari. Non c’è un ordine minimo richiesto per usufruire del servizio, e come sempre in questi casi la prima spedizione è gratuita.

Walmart si è affidata a DroneUp, una piattaforma e un fornitore di servizi con sede a Virginia Beach negli USA, per gestire le operazioni di volo in conformità con le linee guida della Federal Aviation Administration (FAA).

Il servizio di consegna con i droni è visto come un’opportunità per semplificare e velocizzare le consegne di piccoli articoli, rendendole più efficienti e convenienti per i clienti. Nello stesso tempo vengono ridotti il traffico veicolare e le emissioni, dato che non vengono utilizzati i classici furgoni delle consegne.

Il video ci mostra il funzionamento

Nel video postato su Reddit dall’utente Aperture_TestSubject che mostra la consegna con droni di Walmart, si vede il drone arrivare alla destinazione, abbassare con cura un cavo a cui è attaccato il pacco. Il pacco viene delicatamente posato sul prato di un giardino. Una volta completata la consegna, il cavo si ritrae e il drone parte dall’ubicazione.

Questo processo dimostra l’efficienza e la precisione della consegna con droni in un contesto residenziale, avvenuto in maniera apparentemente semplice e senza creare alcun problema al vicinato.

Si tratta di una soluzione interessante che ovviamente non è adatta a contesti urbani affollati, o dove la consegna potrebbe essere preda di furti o danneggiamenti. La sperimentazione di Walmart continua, vedremo nei prossimi mesi se verrà estesa in altre aree e se verrà utilizzata anche in altri Paesi.

Copyright Image: Sinergon LTD