Gli orari F1 GP di Austria 2022 e griglia di partenza

Gli orari del Gran Premio di Austria di oggi Domenica 10 Luglio con il via della gara alle 15 con la trasmissione in diretta da SKY. Si tratta dell’undicesima prova del campionato di Formula Uno. L’appuntamento è per oLa pista è quella del Red Bull Ring, dove i piloti daranno sicuramente tutto per strappare la prima posizione.

Vi abbiamo incuriositi? Vediamo qui sotto la griglia di partenza e gli orari del Gran Premio di Austria in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

F1 GP Austria 2022: la griglia di partenza

1ª Fila

1. Max Verstappen Red Bull

2. Charles Leclerc Ferrari

2ª Fila

3. Carlos Sainz Ferrari

4. George Russell Mercedes

3ª Fila

5. Sergio Perez Red Bull

6. Esteban Ocon Alpine

4ª Fila

7. Kevin Magnussen Haas

8. Lewis Hamilton Mercedes

5ª Fila

9. Mick Schumacher Haas

10. Lando Norris McLaren

6ª Fila

11. Daniel Ricciardo McLaren

12. Lance Stroll Aston Martin

7ª Fila

13. Guanyu Zhou Alfa Romeo

14. Pierre Gasly AlphaTauri

8ª Fila

15. Alexander Albon Williams

16. Yuki Tsunoda AlphaTauri

9ª Fila

17. Nicholas Latifi Williams

18. Sebastian Vettel Aston Martin

10ª Fila

19. Fernando Alonso Alpine

20. Valtteri Bottas Alfa Romeo

Orari TV8 F1 GP Austria in chiaro e differita

Oggi Domenica 10 luglio

Ore 16.30: Pre gara

Ore 18.00: GP Austria

Ore 20.00: Post gara

Orari F1 GP Austria SKY e NOW

Oggi Domenica 10 luglio

Ore 8.30: formula race F3

Ore 10: formula race F2

Ore 11.45: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

