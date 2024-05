Ecco tutti gli orari F1 GP Monaco 2024 in differita su TV8, live su Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 le qualifiche sabato 25 Maggio e la gara domenica 26 Maggio.

Il Gran Premio di Monaco è uno degli appuntamenti storici nel calendario della Formula 1 e, quest’anno, raggiunge un traguardo importante. Quella che andrà in scena questo fine settimana sarà infatti la settantesima edizione valida per il Campionato del Mondo Piloti, visto che ci sono state altre undici edizioni di questa gara, dieci prima dell’istituzione della massima competizione automobilistica, una nel 1952, quando corsero vetture Sport a ruote coperte.

Su una pista in cui il margine d’errore è praticamente ridotto a zero, un elemento che caratterizza l’evoluzione dei tempi sul giro è la fiducia con cui i piloti affrontano le 19 curve e tutti i trabocchetti che vi sono disseminati. L’obiettivo di ogni pilota è di limare progressivamente la ricerca della traiettoria migliore, avvicinandosi sempre di più ai guardrail, spesso sfiorandoli con la spalla dei pneumatici: riuscirci senza rompere nulla è la chiave per conquistare una buona posizione in griglia, fondamentale per il risultato finale visto che i sorpassi sono pressoché impossibili, anche in presenza di una differenza di prestazione fra vetture nell’ordine dei secondi: figuriamoci quanto possa essere decisiva la qualifica in una stagione come questa, dove sono i millesimi di secondo a scandire l’ordine di schieramento davanti ai semafori della partenza

Il mese di maggio è stato finora caratterizzato dalle numerose celebrazioni per il trentesimo anniversario della scomparsa di Ayrton Senna, la cui figura ha segnato indelebilmente anche la storia del Gran Premio di Monaco. Sono ancora del pilota brasiliano, infatti, i primati delle vittorie (6), delle pole position (5) e dei piazzamenti sul podio (8). Michael Schumacher è primo come giri più veloci in gara (5) e condivide con Graham Hill il secondo posto nella classifica delle vittorie (5 ciascuno) e con lo stesso Hill, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quello dei piazzamenti sul podio (7 a testa). Fra le squadre, primeggia la McLaren in termini di successi (15) mentre la Ferrari è partita più volte (12) dalla pole position e stabilito più volte (17) il giro più veloce in gara nonché quello dei piazzamenti sul podio (55), classifica in cui doppia la McLaren, seconda con 27.

Orari F1 GP Monaco 2024 in differita su TV8

Sabato 25 Maggio

Ore 18.00: Paddock Pre Qualifiche

Ore 18.30: Qualifiche F1

Ore 19.45: Paddock Post Qualifiche

Domenica 26 Maggio

Ore 17.00: Paddock Pre Gara

Ore 18.30: Gara F1

Ore 20.30: Paddock Post Gara

Orari F1 GP Monaco 2024 live su Sky e Now

Giovedì 23 maggio

Ore 13.05: F3 – prove libere 1

Ore 14.55: F2 – prove libere 1

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 maggio

Ore 11.00: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – prove libere 2

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

Sabato 25 maggio

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 26 maggio

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19.00: Race Anatomy

