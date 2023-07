Orari F1 GP Silverstone 2023 live su Sky e su Now, in differita su TV8

Orari F1 GP Silverstone 2023: la scena del mondiale di Formula 1 si sposta sulla pista leggendaria di Silverstone per il decimo appuntamento stagionale. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Silverstone, l’iconico circuito della F1, accoglie la decima gara del campionato. Dopo una tappa avvincente a Spielberg, la competizione vola in Gran Bretagna. Verstappen, in forma straordinaria con cinque vittorie consecutive e sette su un totale di nove gare finora disputate, sarà l’uomo da battere.

Leclerc, sulla scia del suo secondo podio della stagione, e con il miglior risultato ottenuto finora, darà il massimo per la Ferrari. Ricordiamo che lo scorso anno Silverstone ha assistito alla vittoria di Carlos Sainz. Ma non solo F1, il palcoscenico di Silverstone ospiterà anche le corse di Formula 2 e Formula 3.

Venerdì 7 luglio

09:45-10:30 F3 Prove Libere

11:05-11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:10-15:40 F3 Qualifiche

16:05-16:35 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 8 luglio

10:20 F3 Gara Sprint

12:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00 F1 Qualifiche

Domenica 9 luglio

09:20 F3 Feature Race

10:55 F2 Feature Race

16:00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1

Orari F1 GP Silverstone 2023 in differita su TV8

Sabato 8 Luglio

19:15 Paddock Pre Qualifiche

19:45 Qualifiche F1

21:00 Paddock Post Qualifiche

Domenica 9 Luglio

17:30 Paddock Pre Gara

19:00 Gara F1

21:00 Paddock Post Gara

