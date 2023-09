Orari MotoGP India 2023 in diretta su TV8, SKY e NOW

Sono tutti in diretta gli orari della MotoGP su TV8, SKY e NOW, con il via della gara Domenica 25 Settembre alle ore 12 per via del fuso orario. Secondo quanto riporta il calendario della MotoGP questo sarà il quattordicesimo gran premio della stagione del Motomondiale, per il primo della serie di sei GP asiatici, più quello in Australia. Per chi ama il motociclismo ed il motorsport, da segnalare nello stesso weekend la SBK ad Aragon e la F1 in Giappone.

La classifica dopo Misano

La classifica di MotoGP vede prima del Gran Premio dell’India comandare Francesco Bagnaia con 283 punti, nonostante l’incidente del GP di Catalunya. Il ducatista è seguito da Jorge Martin (247) e Marco Bezzecchi (218). Brad Binder (173) e Aleix Espargaro (160) completano la top 5. La lotta per il titolo è ancora aperta, con il Gran Premio dell’India che promette emozionanti sfide in pista.

Orari MotoGP India 2023 su TV8 in diretta gratis

Sabato 23 settembre

Ore 7:45 – MotoGP Qualifiche

Ore 9:45 – Moto3 Qualifiche

Ore 10:40 – Moto2 Qualifiche

Ore 11:55 – Sprint Race MotoGP

Domenica 24 settembre

Ore 9.00 – Moto3 Gara

Ore 10:15 – Moto2 Gara

Ore 12.00 – MotoGP Gara

Orari MotoGP India 2023 su SKY e NOW in diretta

Sabato 23 settembre

Ore 5.35: prove libere 3 Moto3

Ore 6.20: prove libere 3 Moto2

Ore 7.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 7.45: qualifiche MotoGP

Ore 8.45: paddock live

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 9.45: qualifiche Moto3

Ore 10.40: qualifiche Moto2

Ore 11.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 11.55: Sprint Race MotoGP

Ore 12.45: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

Domenica 24 settembre

Ore 7.40: warm up MotoGP

Ore 8.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9.00: gara Moto3

Ore 10.00: Paddock Live

Ore 10.15: gara Moto2

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: Grid

Ore 12.00: gara MotoGP

Ore 13.00: Zona Rossa

Ore 14.00: Race Anatomy MotoGP

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.