Orari F1 oggi GP Bahrain 2024 su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari della F1 oggi GP Bahrain 2024 TV8 e in diretta su SKY e NOW con la gara alle 16:00. Le qualifiche hanno visto Max Verstappen, tre volte Campione del Mondo, conquistare la pole position alla guida della sua Red Bull. Nonostante il vantaggio non sia stato così marcato come in passato, le qualifiche sono state estremamente competitive, con otto piloti racchiusi in solo mezzo secondo.

Il campione olandese ha superato di un soffio, con 228 millesimi di vantaggio, Charles Leclerc su Ferrari, segno che forse la Scuderia di Maranello è pronta a dare battaglia per le posizioni di vertice. Anche Carlos Sainz, ha impressionato conquistando il quarto posto (a 0.328) e si appresta a partire in seconda fila accanto a George Russell su Mercedes, terzo per soli 0.306 millesimi.

Sergio Perez si è classificato quinto con la seconda Red Bull, seguito da Fernando Alonso su Aston Martin. Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri occuperanno la quarta fila, mentre Lewis Hamilton su Mercedes ha incontrato difficoltà, posizionandosi nono, appena davanti a Nico Hulkenberg su Haas.

Griglia di partenza GP Barhain 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Pierre Gasly (Alpine)

Orari TV8 F1 oggi GP Bahrain 2024

Sabato 2 marzo

Ore 21.30: Gara

Orari F1 oggi GP Bahrain 2024 su Sky Sport 1, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now

Sabato 2 marzo

Ore 9.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD