Orari F1 GP Giappone 2024 su TV8, SKY e NOW

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 2024 si svolgerà sul circuito di Suzuka dal 4 al 7 aprile. Tutti gli orari delle sessioni, il programma del weekend e come seguire la gara in TV su Sky e TV8.

La Formula 1 continua il suo viaggio intorno al mondo, toccando questa volta il cuore dell’Asia con uno dei circuiti più amati e tecnici del campionato: Suzuka, in Giappone. Il Gran Premio del Giappone si conferma tappa importante del campionato 2024 di F1, un evento che promette spettacolo, emozioni e sfide tecniche per piloti e team.

Il programma del weekend

L’azione inizia giovedì 4 aprile con il Paddock Live Pit Walk alle 12.45, seguito dalla conferenza stampa dei piloti. Un primo contatto con l’atmosfera del Gran Premio, che permette ai fan di avvicinarsi ai protagonisti della competizione. La conferenza stampa, trasmessa in differita, sarà un’occasione per ascoltare le aspettative e le strategie dei piloti direttamente dalla loro voce.

Il circuito di Suzuka si anima nella notte tra giovedì e venerdì, con la prima sessione di prove libere prevista alle 4.30 e la seconda sessione alle 8.00. Questi momenti sono cruciali per i team, che lavorano per affinare set-up e prestazioni in vista delle qualifiche e della gara. La terza sessione di prove libere, nella notte tra venerdì e sabato, precede le qualifiche, uno dei momenti più intensi del weekend, in programma alle 8.00 di sabato.

Domenica è il giorno clou, con il semaforo verde della gara che scatterà alle 7 del mattino, un orario che permette comunque ai fan italiani di vivere l’emozione del Gran Premio con il primo caffè della giornata. La copertura live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW garantisce a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un istante dell’azione.

Sky Sport assicura una copertura con ampio spazio dedicato alle repliche per tutto il giorno di domenica, alle 10, alle 15, alle 17 e alle 19.30. Un’opportunità per chi non potesse seguire la gara in diretta o per chi desiderasse rivivere i momenti più emozionanti.

Orari F1 GP Giappone su TV8

sabato 6 aprile

Ore 14.00: F1 – qualifiche

domenica 7 aprile

Ore 14: F1 gara

Orari F1 GP Giappone su SKY e NOW

Giovedì 4 aprile

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13.00: conferenza stampa piloti (differita)

Notte giovedì 4-venerdì 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – prove libere 2

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 5-sabato 6 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 13.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 15.15: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 6-domenica 7 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 gara

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

Ore 13: F1 gara (replica)

Ore 15: F1 gara (replica)

Ore 17: F1 gara (replica)

