Gli orari F1 TV8 oggi GP Francia 2022 e griglia di partenza

Ecco gli orari della F1 su TV8 oggi del GP di Francia trasmesso in diretta alle 15 insieme a SKY. Si tratta della dodicesima prova del campionato di Formula Uno. Siamo sul circuito Paul Ricard a Le Castellet, dove i piloti daranno sicuramente tutto per strappare la prima posizione.

A qualifying masterclass from Charles (with a cameo from Carlos 💪) #FrenchGP @pirellisport pic.twitter.com/fbNtJvztui — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

La Griglia di Partenza

Dopo le libere, le qualifiche hanno determinato la griglia di partenza di questo GP di Francia 2022. In pole Leclerc su Ferrari e Verstappen su Red Bull, con Carlos Sainz che parte dall’ultima fila con Magnussen, entrambe penalizzati per aver cambiato la power unit.

1a fila: Leclerc (Ferrari), Verstappen (Red Bull)

2a fila: Perez (Red Bull), Hamilton (Mercedes)

3a fila: Norris (McLaren), Russell (Mercedes)

4a fila: Alonso (Alpine), Tsunoda (Alpha Tauri)

5a fila: Ricciardo (McLaren), Ocon (Alpine)

6a fila: Bottas (Alfa Romeo), Vettel (Aston Martin)

7a fila: Albon (Williams), Gasly (Alpha Tauri)

8a fila: Stroll (Aston Martin), Zhou (Alfa Romeo)

9a fila: Schumacher (Haas), Latifi (Williams)

10a fila: Sainz (Ferrari), Magnussen (Haas)

Orari TV8 F1 GP Francia in diretta

Vediamo qui sotto tutti gli orari di TV8 del Gran Premio di Francia in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Domenica 24 luglio

Ore 15:00 – 17:00: diretta Gara

Orari F1 GP Francia in diretta su SKY

Sky dedica la programmazione del Gran Premio i canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Domenica 24 luglio

ore 15:00 – 17:00: Gara

